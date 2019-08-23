Эмери выгоняет Мустафи и Эльнени из "Арсенала"

Шкодран Мустафи Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прямым текстом указал защитнику Шкодрану Мустафи и полузащитнику Мохамеду Эльнени на дверь.

После закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге Эмери сразу пообещал, что несколько игроков еще покинут "Эмирейтс" до 2 сентября.

На своей пресс-конференции в преддверии субботнего выезда к "Ливерпулю" Эмери назвал имена некоторых игроков, у которых нет будущего в "Арсенале".

"У нас есть несколько таких игроков, и они знают свою ситуацию. Например, Эльнени и Мустафи. Они знают свое положение в команде".

"Я хочу, чтобы игроки были счастливы здесь, я хочу, чтобы они становились главными действующими лицами, а Мустафи и Мо не были счастливы в прошлом году, когда не играли".

"Я много раз разговаривал с ними в прошлом году, и я думаю, им пошло бы на пользу отправиться в другую команду, где они смогли бы стать ключевыми игроками, где они были бы счастливы и где смогли бы продолжить свои игровые карьеры".

"Они большие игроки, но в силу тех или иных обстоятельств у них будет меньше шансов проявлять себя и быть счастливыми".

"Они знают свою ситуацию, и я желаю лучшего для них. Думаю, сейчас им будет лучше стать ключевыми игроками в другой команде. Им будет лучше откликнуться на новый вызов и продолжить карьеру в другой команде".

"При всем уважении к ним, они тренируются с нами, но они знают свою ситуацию. Я желаю только лучшего для них", — цитирует Эмери Sky Sports.


Метки Арсенал, Мустафи, Эльнени, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2019 05:55

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  1. easports 23.08.2019 06:34 # easports
    Эль-Нени вообще недоразумение Венгера. Получается, это он был экономкой в клубе а не Кроенке.

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  2. lancerlancer1 23.08.2019 06:32 # lancerlancer1
    Не дают...

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  3. al-faarabi 23.08.2019 06:27 # al-faarabi
    свингер бы юзал этих игроков лет 10 наверно

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  4. januzaj00 23.08.2019 06:10 # januzaj00
    Шкодран и Мохамед - английская тима

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  5. kanoniru-poker 23.08.2019 06:04 # kanoniru-poker
    на мороз ))

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