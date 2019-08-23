Эмери выгоняет Мустафи и Эльнени из "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прямым текстом указал защитнику Шкодрану Мустафи и полузащитнику Мохамеду Эльнени на дверь.

После закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге Эмери сразу пообещал, что несколько игроков еще покинут "Эмирейтс" до 2 сентября.



На своей пресс-конференции в преддверии субботнего выезда к "Ливерпулю" Эмери назвал имена некоторых игроков, у которых нет будущего в "Арсенале".



"У нас есть несколько таких игроков, и они знают свою ситуацию. Например, Эльнени и Мустафи. Они знают свое положение в команде".



"Я хочу, чтобы игроки были счастливы здесь, я хочу, чтобы они становились главными действующими лицами, а Мустафи и Мо не были счастливы в прошлом году, когда не играли".



"Я много раз разговаривал с ними в прошлом году, и я думаю, им пошло бы на пользу отправиться в другую команду, где они смогли бы стать ключевыми игроками, где они были бы счастливы и где смогли бы продолжить свои игровые карьеры".



"Они большие игроки, но в силу тех или иных обстоятельств у них будет меньше шансов проявлять себя и быть счастливыми".



"Они знают свою ситуацию, и я желаю лучшего для них. Думаю, сейчас им будет лучше стать ключевыми игроками в другой команде. Им будет лучше откликнуться на новый вызов и продолжить карьеру в другой команде".



"При всем уважении к ним, они тренируются с нами, но они знают свою ситуацию. Я желаю только лучшего для них", — цитирует Эмери Sky Sports.