"Вулверхэмптон" обыграл на выезде "Торино"

Рауль Хименес "Вулверхэмптон" одержал пятую победу подряд в квалификации Лиги Европы, обыграв на выезде "Торино" в первом матче раунда плей-офф — 2:3.

Именно "волки" открыли счет в этом матче благодаря автоголу Бремера незадолго до перерыва. Во втором тайме команды отличились по два раза, и победа осталась за коллективом Нуну Эшпириту Санту.

Помимо автогола, за "Вулверхэмптон" в этот вечер забивали Диогу Жота и Рауль Хименес. Победа могла бы быть еще выразительнее, если бы не повлекший пенальти фол Рубена Винагре на 89-й минуте.

Тем не менее, "волки" все равно победили и сделали большой шаг по направлению группового этапа Лиги Европы. Теперь все решится для них в ответном матче с "Торино" через неделю.


Метки Вулверхэмптон, Лига Европы, Торино

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2019 00:05

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 23.08.2019 00:15 # ilovemanutd
    Ну что за машина, тренер гений конечно, ему бы игроков посильнее.

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  2. ben-arfa 23.08.2019 00:13 # ben-arfa
    Все еще могут повторить судьбу бернли. Те тоже очень ровно шли но споткнулись в последней паре.

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