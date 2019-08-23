"Вулверхэмптон" обыграл на выезде "Торино"

"Вулверхэмптон" одержал пятую победу подряд в квалификации Лиги Европы, обыграв на выезде "Торино" в первом матче раунда плей-офф — 2:3.

Именно "волки" открыли счет в этом матче благодаря автоголу Бремера незадолго до перерыва. Во втором тайме команды отличились по два раза, и победа осталась за коллективом Нуну Эшпириту Санту.



Помимо автогола, за "Вулверхэмптон" в этот вечер забивали Диогу Жота и Рауль Хименес. Победа могла бы быть еще выразительнее, если бы не повлекший пенальти фол Рубена Винагре на 89-й минуте.



Тем не менее, "волки" все равно победили и сделали большой шаг по направлению группового этапа Лиги Европы. Теперь все решится для них в ответном матче с "Торино" через неделю.