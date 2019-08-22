"Селтик" арендовал Форстера у "Саутгемптона"
"Селтик" взял в аренду на сезон 2019/20 голкипера "Саутгемптона" Фрэйзера Форстера.
Именно "Селтик" продал Форстера "святым" пять лет назад за 10 миллионов фунтов. Теперь Скотт вернулся в Глазго, где будет конкурировать за место в воротах со Скоттом Бейном и Крейгом Гордоном.
У 31-летнего англичанина остается еще три года по контракту с "Саутгемптоном", однако с декабря 2017 Фрэйзер сыграл только один матч в Премьер-Лиге, оставаясь за спиной у Ангуса Ганна и Алекса Маккарти.
Добавим, ранее в своей карьере Форстер выиграл три чемпионских титула и два Кубка Шотландии за четыре сезона в "Селтике".
22.08.2019 23:25
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Был топарем когда то
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