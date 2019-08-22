"Ливерпуль" близок к рекордному контракту с Nike

Ливерпуль "Ливерпуль" близок к подписанию рекордного спонсорского контракта с компанией Nike.

Как известно, в данный момент техническим спонсором мерсисайдского клуба является New Balance. Это четырехлетнее соглашение стоимостью 45 миллионов фунтов в год истекает в конце текущего сезона.

"Ливерпуль" уже несколько месяцев ищет замену New Balance и, как предполагает Forbes, остановит свой выбор на Nike.

Новый спонсорский контракт "Ливерпуля" даже может стать рекордным во всей Премьер-Лиге, перекрыв роскошную сделку "Манчестер Юнайтед" с Adidas стоимостью 75 млн. фунтов в год.

Добавим, что действующий контракт "красных" с New Balance является лишь четвертым самым большим в Премьер-Лиге, уступая не только "Юнайтед", но также "Манчестер Сити" (с Puma, 65 млн. фунтов в год) и "Челси" (с Nike, 60 млн. фунтов). "Арсенал" и "Тоттенхэм" получают от Puma и Nike, соответственно, 30 млн. фунтов ежегодно.


Метки Nike, Ливерпуль, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2019 23:00

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  1. liverpo0ol 22.08.2019 23:44 # liverpo0ol
    Бизнес кар!

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  2. electric 22.08.2019 23:18 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  3. ben-arfa 22.08.2019 23:13 # ben-arfa
    Вроде как спонсоры Арсенала уже не Puma, по крайней мере отличную форму сшил Adidas в этом году

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  4. mikkiynwa 22.08.2019 23:08 # mikkiynwa
    Пишут, что 100 000 000 фунтов в год.

    Изи ссым на тупых королей с их помойной пумой или че там у этих бичей

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