"Ливерпуль" близок к рекордному контракту с Nike

"Ливерпуль" близок к подписанию рекордного спонсорского контракта с компанией Nike.

Как известно, в данный момент техническим спонсором мерсисайдского клуба является New Balance. Это четырехлетнее соглашение стоимостью 45 миллионов фунтов в год истекает в конце текущего сезона.



"Ливерпуль" уже несколько месяцев ищет замену New Balance и, как предполагает Forbes, остановит свой выбор на Nike.



Новый спонсорский контракт "Ливерпуля" даже может стать рекордным во всей Премьер-Лиге, перекрыв роскошную сделку "Манчестер Юнайтед" с Adidas стоимостью 75 млн. фунтов в год.



Добавим, что действующий контракт "красных" с New Balance является лишь четвертым самым большим в Премьер-Лиге, уступая не только "Юнайтед", но также "Манчестер Сити" (с Puma, 65 млн. фунтов в год) и "Челси" (с Nike, 60 млн. фунтов). "Арсенал" и "Тоттенхэм" получают от Puma и Nike, соответственно, 30 млн. фунтов ежегодно.