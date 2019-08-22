Хаманн считает, что Коутиньо может помешать "Ливерпулю" снова выиграть Лигу Чемпионов

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает, что Филиппе Коутиньо может похоронить мечты "красных" о защите звания победителей Лиги Чемпионов.

Два сезона подряд добираясь до финала Лиги Чемпионов, на сей раз "Ливерпуль" закономерно считается одним из фаворитов европейского соревнования.



Однако Хаманн ожидает, что серьезную конкуренцию "Ливерпулю" в Европе составит "Бавария", которая на днях арендовала у "Барселоны" бывшего плеймейкера "красных" Коутиньо.



"Обладая Коутиньо, они могут выиграть Лигу Чемпионов. Он является одним из лучших 10-х номеров в футболе. Он фундаментальным образом изменит игру "Баварии", — цитирует Хаманна Liverpool Echo.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп также прокомментировал трансфер Коутиньо.



"Коутиньо не так много играл на своей излюбленной позиции 10-го номера, но он отличный 8-й номер и великолепный левый вингер, потому что он невероятно хорош на сжатом пространстве и обладает скоростью, чтобы использовать свободное пространство".



"Он диктует игру в матчах, и он станет настоящем усилением для той команды, которая будет использовать его качества".



"Бавария нуждалась в нем, "Бавария" хотела его. Если они смогут интегрировать его в свою команду и если он будет играть в свою лучшую игру, Бундеслига получит игрока топ-уровня".



"Коутиньо обладает невероятным голевым чутьем с дистанции. Я со времен Дель Пьеро не видел другого такого игрока, который бы смещался с левого края и наносил удар с такой регулярностью и точностью", — сообщил Клопп Kicker.