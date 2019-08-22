Окслейд-Чемберлен заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Алекс Окслейд-Чемберлен Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен заключил с мерсисайдским клубом новый долгосрочный контракт.

С момента своего перехода из "Арсенала" два года назад за 35 миллионов фунтов Окслейд-Чемберлен сыграл 47 матчей за "красных" и забил пять голов — Алекс мог бы сыграть и больше, если бы не тяжелая травма колена, полученная в апреле 2018.

В прошлую субботу против "Саутгемптона" 26-летний англичанин отметился своим первым появлением в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги за 16 последних месяцев. Алекс был очень хорош и доказал, что последствия травмы остались позади.

По информации Liverpool Echo, новый контракт Окслейд-Чемберлена с "Ливерпулем" рассчитан до 2023 года.

"Я в очень, очень большом восторге — мы достаточно давно находились на пороге заключения сделки, поэтому приятно, наконец, довести начатое до конца и продлить свое пребывание здесь. Я в предвкушении того, что ждет меня впереди".

"У меня есть ощущение, словно я пропустил целый год, и я действительно его пропустил, поэтому я в восторге от подписания нового контракта. Я как будто восполнил это потерянное время и надеюсь своей игрой загладить свое отсутствие в прошлом году", — сообщил Окслейд-Чемберлен.


Метки контракты, Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2019 21:15

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  1. tyhonovecky 22.08.2019 22:11 # tyhonovecky
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  2. chebrec 22.08.2019 22:04 # chebrec
    fapl.ru

    https://youtu.be/F9cjsDATROk

    (ответить)

  3. naby-keita 22.08.2019 21:57 # naby-keita
    Норм перед матчем против Арсенала подбодрили топарика

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  4. coon4 22.08.2019 21:50 # coon4
    У меня есть ощущение, словно я пропустил целый год, и я действительно его пропустил

    Источник: http://fapl.ru/posts/72922/?c=1


    У меня есть ощущение, что ливерпук говно, и ведь ливерпук действительно говно.

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  5. moneymaker 22.08.2019 21:45 # moneymaker
    Ощутил годам урон

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  6. caxar 22.08.2019 21:41 # caxar
    Оксана топ

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  7. rentv 22.08.2019 21:40 # rentv
    После той травмы которую он получил невозможно выйти на преждий уровень игры, так как подвижность колена уже не будет нормальной.

    Ливерпуль опять скатывается в говно. Через 3 года уйдёт Клопп и Ливер станет обычным середняком

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  8. gavriil 22.08.2019 21:33 # gavriil
    Tchemborator-2: Zero Blood.

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  9. imf-tau 22.08.2019 21:27 # imf-tau
    А ему положена за ЛЧ медалька? Он вроде не сыграл ни одного матча.

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  10. psihofan 22.08.2019 21:23 # psihofan
    как на пик выйдет - опять сляжет

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  11. alexminck 22.08.2019 21:21 # alexminck
    Вовремя паря свалил из Арсега конечно. Сразу медальки посыпались

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  12. chebrec 22.08.2019 21:21 # chebrec
    Мал да удал.

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