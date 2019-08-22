Окслейд-Чемберлен заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен заключил с мерсисайдским клубом новый долгосрочный контракт.

С момента своего перехода из "Арсенала" два года назад за 35 миллионов фунтов Окслейд-Чемберлен сыграл 47 матчей за "красных" и забил пять голов — Алекс мог бы сыграть и больше, если бы не тяжелая травма колена, полученная в апреле 2018.



В прошлую субботу против "Саутгемптона" 26-летний англичанин отметился своим первым появлением в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги за 16 последних месяцев. Алекс был очень хорош и доказал, что последствия травмы остались позади.



По информации Liverpool Echo, новый контракт Окслейд-Чемберлена с "Ливерпулем" рассчитан до 2023 года.



"Я в очень, очень большом восторге — мы достаточно давно находились на пороге заключения сделки, поэтому приятно, наконец, довести начатое до конца и продлить свое пребывание здесь. Я в предвкушении того, что ждет меня впереди".



"У меня есть ощущение, словно я пропустил целый год, и я действительно его пропустил, поэтому я в восторге от подписания нового контракта. Я как будто восполнил это потерянное время и надеюсь своей игрой загладить свое отсутствие в прошлом году", — сообщил Окслейд-Чемберлен.