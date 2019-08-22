Окслейд-Чемберлен заключил новый контракт с "Ливерпулем"
Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен заключил с мерсисайдским клубом новый долгосрочный контракт.
С момента своего перехода из "Арсенала" два года назад за 35 миллионов фунтов Окслейд-Чемберлен сыграл 47 матчей за "красных" и забил пять голов — Алекс мог бы сыграть и больше, если бы не тяжелая травма колена, полученная в апреле 2018.
В прошлую субботу против "Саутгемптона" 26-летний англичанин отметился своим первым появлением в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги за 16 последних месяцев. Алекс был очень хорош и доказал, что последствия травмы остались позади.
По информации Liverpool Echo, новый контракт Окслейд-Чемберлена с "Ливерпулем" рассчитан до 2023 года.
"Я в очень, очень большом восторге — мы достаточно давно находились на пороге заключения сделки, поэтому приятно, наконец, довести начатое до конца и продлить свое пребывание здесь. Я в предвкушении того, что ждет меня впереди".
"У меня есть ощущение, словно я пропустил целый год, и я действительно его пропустил, поэтому я в восторге от подписания нового контракта. Я как будто восполнил это потерянное время и надеюсь своей игрой загладить свое отсутствие в прошлом году", — сообщил Окслейд-Чемберлен.
22.08.2019 21:15
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(ответить)
fapl.ru
https://youtu.be/F9cjsDATROk
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Норм перед матчем против Арсенала подбодрили топарика
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У меня есть ощущение, словно я пропустил целый год, и я действительно его пропустил
Источник: http://fapl.ru/posts/72922/?c=1
У меня есть ощущение, что ливерпук говно, и ведь ливерпук действительно говно.
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Ощутил годам урон
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Оксана топ
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После той травмы которую он получил невозможно выйти на преждий уровень игры, так как подвижность колена уже не будет нормальной.
Ливерпуль опять скатывается в говно. Через 3 года уйдёт Клопп и Ливер станет обычным середняком
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Tchemborator-2: Zero Blood.
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А ему положена за ЛЧ медалька? Он вроде не сыграл ни одного матча.
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как на пик выйдет - опять сляжет
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Вовремя паря свалил из Арсега конечно. Сразу медальки посыпались
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Мал да удал.
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