Деян Ловрен едва ли покинет "Ливерпуль"

Защитник Деян Ловрен рискует остаться в "Ливерпуле" из-за нежелания идти на понижение зарплаты.

На старте нового сезона Ловрен является последним выбором главного тренера "красных" Юргена Клоппа на позиции центрального защитника, проигрывая конкуренцию Виргилу Ван Дейку, Джо Гомесу и Жоэлю Матипу.



30-летнему хорвату стало проблематично не только получать игровые минуты в "Ливерпуле", но и просто попадать в заявку на матчи, и это наводит Деяна на мысли о смене клуба, благо трансферное окно в Европе еще открыто.



Ранее в августе Ловрена сватали в "Рому" и "Байер", однако Bild утверждает, что ни тому, ни другому клубу не удалось удовлетворить финансовые запросы Деяна.



На "Энфилде" Ловрен получает 8.1 млн. фунтов в год, поэтому не готов ущемлять себя в деньгах при смене клуба. Немецкое издание считает "маловероятным", что Деян поумерит свои аппетиты.