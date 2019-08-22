Деян Ловрен едва ли покинет "Ливерпуль"

Деян Ловрен Защитник Деян Ловрен рискует остаться в "Ливерпуле" из-за нежелания идти на понижение зарплаты.

На старте нового сезона Ловрен является последним выбором главного тренера "красных" Юргена Клоппа на позиции центрального защитника, проигрывая конкуренцию Виргилу Ван Дейку, Джо Гомесу и Жоэлю Матипу.

30-летнему хорвату стало проблематично не только получать игровые минуты в "Ливерпуле", но и просто попадать в заявку на матчи, и это наводит Деяна на мысли о смене клуба, благо трансферное окно в Европе еще открыто.

Ранее в августе Ловрена сватали в "Рому" и "Байер", однако Bild утверждает, что ни тому, ни другому клубу не удалось удовлетворить финансовые запросы Деяна.

На "Энфилде" Ловрен получает 8.1 млн. фунтов в год, поэтому не готов ущемлять себя в деньгах при смене клуба. Немецкое издание считает "маловероятным", что Деян поумерит свои аппетиты.


Метки Ливерпуль, Ловрен

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 461

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kojan 22.08.2019 22:07 # kojan
    8,1 млн.в год, 160 тыс. в неделю, не слабо для топоря последнего выбора,

    (ответить)

  2. lovrentiy 22.08.2019 22:07 # lovrentiy
    Ебла все прикрыли. Деньжата все любят. Даже Михаила, спит и видит, когда ему капнет.

    (ответить)

  3. chebrec 22.08.2019 21:20 # chebrec
    Жадный сам себе покою не дает.

    (ответить)

  4. muaxaxaxa 22.08.2019 21:16 # muaxaxaxa
    Пока колбасники в соседней теме ржут над МЮ и Санчесом, ловрен тихо посасывает махито и получаети 8.1 млн в год просто так.

    (ответить)

  5. alexomck 22.08.2019 21:15 # alexomck
    вот и славно.

    (ответить)

  6. gerrard08 22.08.2019 21:13 # gerrard08
    Ебучий паразит.

    (ответить)

  7. electric 22.08.2019 21:04 # electric
    Как клещ присосался к деньжатам янков.
    Пффф

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: