Деян Ловрен едва ли покинет "Ливерпуль"
Защитник Деян Ловрен рискует остаться в "Ливерпуле" из-за нежелания идти на понижение зарплаты.
На старте нового сезона Ловрен является последним выбором главного тренера "красных" Юргена Клоппа на позиции центрального защитника, проигрывая конкуренцию Виргилу Ван Дейку, Джо Гомесу и Жоэлю Матипу.
30-летнему хорвату стало проблематично не только получать игровые минуты в "Ливерпуле", но и просто попадать в заявку на матчи, и это наводит Деяна на мысли о смене клуба, благо трансферное окно в Европе еще открыто.
Ранее в августе Ловрена сватали в "Рому" и "Байер", однако Bild утверждает, что ни тому, ни другому клубу не удалось удовлетворить финансовые запросы Деяна.
На "Энфилде" Ловрен получает 8.1 млн. фунтов в год, поэтому не готов ущемлять себя в деньгах при смене клуба. Немецкое издание считает "маловероятным", что Деян поумерит свои аппетиты.
22.08.2019 21:00
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Последние комментарии:
8,1 млн.в год, 160 тыс. в неделю, не слабо для топоря последнего выбора,
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Ебла все прикрыли. Деньжата все любят. Даже Михаила, спит и видит, когда ему капнет.
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Жадный сам себе покою не дает.
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Пока колбасники в соседней теме ржут над МЮ и Санчесом, ловрен тихо посасывает махито и получаети 8.1 млн в год просто так.
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вот и славно.
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Ебучий паразит.
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Как клещ присосался к деньжатам янков.
Пффф
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