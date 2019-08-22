Брендан Роджерс в восторге от Мэддисона

Джеймс Мэддисон Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс похвалил полузащитника Джеймса Мэддисона.

22-летний Мэддисон в великолепной форме начал новый сезон, будучи признанным лучшим игроком матча против "Челси" в минувший уикенд.

Роджерс тоже находится в восторге от игры Мэддисона, который на следующей неделе, как ожидается, будет вызван в сборную Англии. Брендан чувствует, что ему очень повезло работать с таким футболистом.

"Я под таким впечатлением от него. Он обладает таким блистательным футбольным умом. Его техническое оснащение — на очень высоком уровне".

"Каждый может видеть моменты, которые он создает. Он находит пространство, обрабатывает мяч и создает шансы для других футболистов. Он постоянно прогрессирует тактически".

"Он любит футбол, и это помогает. Он думает об игре. Он говорит об игре. Ему нравится играть в игру и тренироваться".

"Он выдающимся образом сыграл против "Челси", с мячом и без мяча. Он очень командный игрок, и работать с ним — одно удовольствие", — цитирует Роджерса Sky Sports.


Метки Лестер, Мэддисон, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2019 20:00

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  1. chr1s8rown 22.08.2019 20:10 # chr1s8rown
    Заменит милнера

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  2. lambert757 22.08.2019 20:08 # lambert757
    Действительно классный игрок. Следующим летом он перейдёт в топ клуб англии

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