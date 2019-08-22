Брендан Роджерс в восторге от Мэддисона

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс похвалил полузащитника Джеймса Мэддисона.

22-летний Мэддисон в великолепной форме начал новый сезон, будучи признанным лучшим игроком матча против "Челси" в минувший уикенд.



Роджерс тоже находится в восторге от игры Мэддисона, который на следующей неделе, как ожидается, будет вызван в сборную Англии. Брендан чувствует, что ему очень повезло работать с таким футболистом.



"Я под таким впечатлением от него. Он обладает таким блистательным футбольным умом. Его техническое оснащение — на очень высоком уровне".



"Каждый может видеть моменты, которые он создает. Он находит пространство, обрабатывает мяч и создает шансы для других футболистов. Он постоянно прогрессирует тактически".



"Он любит футбол, и это помогает. Он думает об игре. Он говорит об игре. Ему нравится играть в игру и тренироваться".



"Он выдающимся образом сыграл против "Челси", с мячом и без мяча. Он очень командный игрок, и работать с ним — одно удовольствие", — цитирует Роджерса Sky Sports.