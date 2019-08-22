"Тоттенхэм" продал Нкуду в "Бешикташ"

"Тоттенхэм" продал вингера Жорж-Кевина Нкуду в "Бешикташ" за 5 миллионов евро (4.6 млн. фунтов).

В 2016 году сами "шпоры" приобрели Нкуду у "Марселя" за 11 млн. фунтов, однако с тех пор Жорж-Кевин принял участие всего в 11 матчах Премьер-Лиги за команду Маурисио Почеттино.



Столь же невыразителен 24-летний вингер был в "Бернли" и "Монако", куда "Тоттенхэм" отправлял его в аренду. Теперь "шпоры" избавились от Нкуду насовсем.



"Для меня настало время покинуть такой замечательный клуб, как "Тоттенхэм". И хотя наша история получилась не такой, как я надеялся, переходя сюда, я все равно чувствую, что многому научился как игрок и как человек", — пишет Нкуду в твиттере.



Добавим, что контракт Нкуду с "Бешикташем" рассчитан на четыре года. В Турции Жорж-Кевин будет получать около 29 тыс. фунтов в неделю.