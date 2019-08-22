"Реал" хочет переманить Вилли Кабальеро
"Реал" хочет переманить запасного голкипера "Челси" Вилли Кабальеро.
Как сообщает испанское издание Marca, Кейлор Навас устал быть дублером Тибо Куртуа и надеется до конца европейского трансферного окна уйти в другой клуб, где бы он смог играть регулярно.
Вероятное расставание с Навасом заставило главного тренера "Реала" Зинедина Зидана обратить внимание на Кабальеро, который в данный момент страхует Кепу Аррисабалагу в "Челси".
При этом Королевский клуб готов действовать решительно из-за малого количества альтернативных вариантов, ведь принадлежащие "Реалу" Андрей Лунин и Лука Зидан, сын Зинедина, были отправлены в аренду.
37-летний Кабальеро прекрасно знаком и с Куртуа, и с испанским футболом, где ранее ему доводилось выступать за "Эльче" и "Малагу" на протяжении суммарно девяти сезонов.
22.08.2019 19:00
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До меня чет не доходит что такого видит Зидан и остальные в носатой дырявой шлюхе, за что можно усадить на лавку проверенного воротчика, что вместе с тобой же и той же командой пару лет назад брал 3 ЛЧ подряд и чемп, да еще и тащил эту команду. Что там Навас такого сделал или каких размеров талант Куртуа (который он почему то не показывает).
Объясните хоть кто-нибудь, я уже в замешательстве.
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70 млн
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