"Реал" хочет переманить Вилли Кабальеро

"Реал" хочет переманить запасного голкипера "Челси" Вилли Кабальеро.

Как сообщает испанское издание Marca, Кейлор Навас устал быть дублером Тибо Куртуа и надеется до конца европейского трансферного окна уйти в другой клуб, где бы он смог играть регулярно.



Вероятное расставание с Навасом заставило главного тренера "Реала" Зинедина Зидана обратить внимание на Кабальеро, который в данный момент страхует Кепу Аррисабалагу в "Челси".



При этом Королевский клуб готов действовать решительно из-за малого количества альтернативных вариантов, ведь принадлежащие "Реалу" Андрей Лунин и Лука Зидан, сын Зинедина, были отправлены в аренду.



37-летний Кабальеро прекрасно знаком и с Куртуа, и с испанским футболом, где ранее ему доводилось выступать за "Эльче" и "Малагу" на протяжении суммарно девяти сезонов.