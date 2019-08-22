"Уотфорд" потерял Дини на срок до шести матчей

Капитан "Уотфорда" Трой Дини пропустит несколько недель из-за небольшой операции на колене.

31-летний Дини целиком сыграл оба первых матча "шершней" в новом сезоне Премьер-Лиги, однако сегодня клуб официально объявил, что Трой был прооперирован, не уточнив, при каких обстоятельствах футболист получил свою травму.



Как передает BBC, теперь Дини пропустит до шести матчей "Уотфорда", который не только стартовал с двух поражений, но и является одной из двух команд Премьер-Лиги, пока не забивавших голов.



Добавим, что в прошлом сезоне Дини отличился 11 раз, чт помогло "Уотфорду" финишировать 11-м в Премьер-Лиге и достичь финала Кубка Англии. В отсутствие Троя свой шанс может получить летний новичок "шершней" Данни Уэлбек.