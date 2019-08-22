"Ливерпуль" отозвал планы по расширению "Энфилда" и представит новые

"Ливерпуль" подтвердил, что клуб отозвал свои планы по расширению "Энфилда" и собирается представить новые, более глобальные.

Согласно текущему плану редевелопмента, "красные" могли увеличить вместимость своего стадиона только на четыре тысячи мест — с текущих 54,074.



Однако мерсисайдскому клубу, уже потратившему 115 миллионов фунтов на реконструкцию Главной трибуны в 2016 году, этого оказалось мало.



Как сообщает The Guardian, теперь "Ливерпуль" разработает новый проект, согласно которому вместимость "Энфилда" увеличится за пределы 60 тыс. зрителей.



В своем официальном заявлении "красные" отмечают, что планы изменились из-за достигнутого клубом прогресса — "Ливерпулю" удалось восстановить свое былое могущество, в том числе за пределами Англии.