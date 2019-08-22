Парлор: "Арсенал" в миллионах миль позади "Сити" и "Ливерпуля"
Бывший полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор считает, что попадание в топ-4 Премьер-Лиги — это потолок для команды Унаи Эмери в нынешнем сезоне.
"Канониры" весьма агрессивно провели летнюю трансферную кампанию, потратив большие всех в Премьер-Лиге, от чего некоторые поспешили записать "Арсенал" в чисто фаворитов сезона, однако Парлор так совершенно не думает.
"Я слышал, некоторые говорят, что мы можем побороться за победу в лиге, но в данный момент мы в миллионах миль позади "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", если быть честным".
"Много ли игроков "Арсенала" прошли бы в стартовый состав "Ливерпуля"?
"Самое важное для "Арсенала" — вернуться в Лигу Чемпионов. Возможно, они смогут замахнуться на нечто большее, но если они завершат сезон на четвертом месте, я буду доволен".
"Но в данный момент они значительно уступают "Манчестер Сити" и "Ливерпулю".
"Они хорошо стартовали, одержав победу на выезде против "Ньюкасла" и сделав свою работу против "Бернли", но эти победы были ожидаемы, поэтому я бы не увлекался", — сообщил Парлор talkSPORT.
22.08.2019 15:00
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https://twitter.com/Gunnersc0m/status/1164441302181777409
да он бухой просто, как обычно
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Где Миха нашел такую раритетную фотку швайни?
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И от Челси.
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правда матка)
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