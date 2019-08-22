Парлор: "Арсенал" в миллионах миль позади "Сити" и "Ливерпуля"

Бывший полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор считает, что попадание в топ-4 Премьер-Лиги — это потолок для команды Унаи Эмери в нынешнем сезоне.

"Канониры" весьма агрессивно провели летнюю трансферную кампанию, потратив большие всех в Премьер-Лиге, от чего некоторые поспешили записать "Арсенал" в чисто фаворитов сезона, однако Парлор так совершенно не думает.



"Я слышал, некоторые говорят, что мы можем побороться за победу в лиге, но в данный момент мы в миллионах миль позади "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", если быть честным".



"Много ли игроков "Арсенала" прошли бы в стартовый состав "Ливерпуля"?



"Самое важное для "Арсенала" — вернуться в Лигу Чемпионов. Возможно, они смогут замахнуться на нечто большее, но если они завершат сезон на четвертом месте, я буду доволен".



"Но в данный момент они значительно уступают "Манчестер Сити" и "Ливерпулю".



"Они хорошо стартовали, одержав победу на выезде против "Ньюкасла" и сделав свою работу против "Бернли", но эти победы были ожидаемы, поэтому я бы не увлекался", — сообщил Парлор talkSPORT.