"Фулхэм" одержал победу, владея мячом 85% времени

Фулхэм Накануне вечером "Фулхэм" установил новый рекорд Чемпионшипа по владению мячом в отдельно взятом матче — 84.5% против "Миллуолла".

Еще в конце прошлого сезона утвердив главным тренером Скотта Паркера, "дачники" весьма обнадеживающим образом начали сезон после возвращения из Премьер-Лиги в Чемпионшип.

На старте новой кампании "Фулхэм" сыграл один раз вничью и одержал три победы, включая 4:0 против "Миллуолла" в среду вечером — в супердоминирующей манере.

"Фулхэм" почти не отдавал мяч своему сопернику, установив новый рекорд Чемпионшипа по владению мячом с момента начала отслеживания этого параметра Opta. К слову, в Премьер-Лиге к такому показателю никто приблизиться тоже не смог.

Также за 90 минут матча против "Миллуолла" подопечные Паркера совершили 934 точных передачи, и это тоже является рекордом второго английского дивизиона.


Метки рекорды, Фулхэм, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. stfu27 22.08.2019 13:24 # stfu27
    Паркеру респект.
    Строит сильную команду

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  2. reams 22.08.2019 13:20 # reams
    ожидаемо, вернутся сразу же в АПЛ

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  3. lfc-krr 22.08.2019 13:05 # lfc-krr
    Миха, ставь главной. 3а6али новости про клуб пiдарасив

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  4. gidro-met 22.08.2019 13:00 # gidro-met
    без СЕСЕНЬОНА еще лучше?

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