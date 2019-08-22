"Фулхэм" одержал победу, владея мячом 85% времени
Накануне вечером "Фулхэм" установил новый рекорд Чемпионшипа по владению мячом в отдельно взятом матче — 84.5% против "Миллуолла".
Еще в конце прошлого сезона утвердив главным тренером Скотта Паркера, "дачники" весьма обнадеживающим образом начали сезон после возвращения из Премьер-Лиги в Чемпионшип.
На старте новой кампании "Фулхэм" сыграл один раз вничью и одержал три победы, включая 4:0 против "Миллуолла" в среду вечером — в супердоминирующей манере.
"Фулхэм" почти не отдавал мяч своему сопернику, установив новый рекорд Чемпионшипа по владению мячом с момента начала отслеживания этого параметра Opta. К слову, в Премьер-Лиге к такому показателю никто приблизиться тоже не смог.
Также за 90 минут матча против "Миллуолла" подопечные Паркера совершили 934 точных передачи, и это тоже является рекордом второго английского дивизиона.
22.08.2019 13:00
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Последние комментарии:
Паркеру респект.
Строит сильную команду
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ожидаемо, вернутся сразу же в АПЛ
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Миха, ставь главной. 3а6али новости про клуб пiдарасив
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без СЕСЕНЬОНА еще лучше?
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