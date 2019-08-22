"Фулхэм" одержал победу, владея мячом 85% времени

Накануне вечером "Фулхэм" установил новый рекорд Чемпионшипа по владению мячом в отдельно взятом матче — 84.5% против "Миллуолла".

Еще в конце прошлого сезона утвердив главным тренером Скотта Паркера, "дачники" весьма обнадеживающим образом начали сезон после возвращения из Премьер-Лиги в Чемпионшип.



На старте новой кампании "Фулхэм" сыграл один раз вничью и одержал три победы, включая 4:0 против "Миллуолла" в среду вечером — в супердоминирующей манере.



"Фулхэм" почти не отдавал мяч своему сопернику, установив новый рекорд Чемпионшипа по владению мячом с момента начала отслеживания этого параметра Opta. К слову, в Премьер-Лиге к такому показателю никто приблизиться тоже не смог.



Также за 90 минут матча против "Миллуолла" подопечные Паркера совершили 934 точных передачи, и это тоже является рекордом второго английского дивизиона.