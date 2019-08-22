Лукаку чувствовал себя козлом отпущения в "Юнайтед"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку заявил, что чувствовал себя одним из козлов отпущения в "Манчестер Юнайтед".

На протяжении двух лет выступлений за "Юнайтед" Лукаку регулярно подвергался критике по различным причинам, а при Оле Гуннаре Сульшере в качестве главного тренера Ромелу перестал проходить в стартовый состав.



У 26-летнего бельгийца сложилось ощущение, что его — а также Поля Погба и Алексиса Санчеса — пытались сделать ответственным за проблемы всей команды.



"Им нужно было найти жертву. Этой жертвой становился Погба, я или Алексис. Мы трое были постоянно виноваты".



"Им нужно было найти кого-нибудь, кого можно было во всем обвинить. Признаюсь честно, я не единственный, кто в этом году играл плохо. Многие играли плохо, однако им нужно найти козла отпущения".



"Знаете, если вы хотите повесить всю вину на меня, то мне плевать — делайте, что хотите".



"Думаю, эта команда обладает потенциалом, чтобы добиваться огромных успехов. Там такой талант. Однако одного таланта мало — нужно выстроить команду", — цитирует Лукаку Evening Standard.