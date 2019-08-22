Де Хеа может отложить подписание нового контракта с МЮ

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа может отложить решение насчет нового контракта до января.

В прошлом месяце все авторитетные английские издания в один голос сообщили, что Де Хеа, наконец, согласовал условия нового контракта с "красными дьяволами", однако сезон уже стартовал, а новая сделка до сих пор не заключена.



По информации The Sun, причиной этой задержки может быть политика "Юнайтед", согласно которой зарплаты игроков автоматически снижаются на 25 процентов, если клуб не квалифицируется в Лигу Чемпионов.



Изначально 28-летний испанец договорился с "дьяволами" на 350 тысяч фунтов в неделю, но если команда Оле Гуннара Сульшера не финиширует в топ-4 Премьер-Лиги или не выиграет Лигу Европы, то в следующем сезоне Давид будет получать только 263 тыс. фунтов каждые семь дней.



Как видно, разница существенна, поэтому Де Хеа может отложить вопрос со своим будущим до января, когда турнирные перспективы "Юнайтед" станут четче и когда у Давида останется только шесть месяцев по действующему контракту.



При этом ПСЖ и "Реал" сохраняют определенный интерес к Де Хеа и в январе смогут начать переговоры с Давидом, не спрашивая на то разрешения у "дьяволов".