Тьерри Анри верит, что сможет стать успешным тренером
Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что не отказывается от тренерских амбиций после провала в "Монако".
В прошлом году Анри назывался возможным преемником Арсена Венгера в "Арсенале", однако "канониры" предпочли своему лучшему бомбардиру всех времен опытного Унаи Эмери.
Тьерри же начал свою самостоятельную тренерскую карьеру чуть позже — в октябре, когда сменил во главе "Монако" Леонарду Жардима.
При Анри "Монако" оказался вовлечен в борьбу за выживание, выиграв только четыре матча из 20. Тьерри был уволен уже спустя три месяца после своего назначения, однако работать тренером от этого не перехотел.
"Я не думаю о негативе, я думаю о позитиве. Поэтому я отправился в "Монако", и поэтому я по-прежнему хочу быть тренером. Я хочу показать, что могу оказывать положительное воздействие".
"Назовите меня безумцем, если хотите, но я люблю футбол и верю, что могу стать успешным тренером. Я не думаю об испытанной боли, я не думаю о провале. Я не ищу легких путей. Мне нравится вести людей за собой, и все в моих руках. Я чувствовал то же самое, когда переходил в "Арсенал" игроком и когда становился помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. Это эволюция".
"Налаживание отношений и искренность с самого начала — это ключ к успеху. Но ты должен разобраться, в чем твоя работа. Избежать вылета? Выиграть лигу или попасть в Лигу Чемпионов?"
"Что есть мерило успеха? Если ты делаешь игроков лучше, это успех? В конечном счете все определяют результаты, но также я хочу улучшать игроков", — сообщил Анри The Telegraph.
22.08.2019 10:00
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Последние комментарии:
Надо позвать его молодёжную команду Арсенала тренировать, а там уж, после ухода Эмери подтянется на роль главного тренера.
Надо сделать так. Барса ведь в своё время тоже Пепа пригласила из своей молодёжной команды.
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Будешь долго мучиться – что-нибудь получится от 20.08.2019 10:42
Источник: http://fapl.ru/users/chebrec/
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Думается, в том Монако ни у кого особо шансов не было. Жардим даже после неплохих зимних трансферов и возвращения из лазарета группы футболистов также боролся за выживание до конца чемпа.
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Бери себе невила в помощники. Будет ошеломительный дуэт.
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Всё красиво говорит, если бы не сумасшедшие запросы по деньгам этого нонейма енерского цеха. Так выёбываться и просить такие зарплаты и так обосраться)
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Уже стал)))
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