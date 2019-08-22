Тьерри Анри верит, что сможет стать успешным тренером

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что не отказывается от тренерских амбиций после провала в "Монако".

В прошлом году Анри назывался возможным преемником Арсена Венгера в "Арсенале", однако "канониры" предпочли своему лучшему бомбардиру всех времен опытного Унаи Эмери.



Тьерри же начал свою самостоятельную тренерскую карьеру чуть позже — в октябре, когда сменил во главе "Монако" Леонарду Жардима.



При Анри "Монако" оказался вовлечен в борьбу за выживание, выиграв только четыре матча из 20. Тьерри был уволен уже спустя три месяца после своего назначения, однако работать тренером от этого не перехотел.



"Я не думаю о негативе, я думаю о позитиве. Поэтому я отправился в "Монако", и поэтому я по-прежнему хочу быть тренером. Я хочу показать, что могу оказывать положительное воздействие".



"Назовите меня безумцем, если хотите, но я люблю футбол и верю, что могу стать успешным тренером. Я не думаю об испытанной боли, я не думаю о провале. Я не ищу легких путей. Мне нравится вести людей за собой, и все в моих руках. Я чувствовал то же самое, когда переходил в "Арсенал" игроком и когда становился помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. Это эволюция".



"Налаживание отношений и искренность с самого начала — это ключ к успеху. Но ты должен разобраться, в чем твоя работа. Избежать вылета? Выиграть лигу или попасть в Лигу Чемпионов?"



"Что есть мерило успеха? Если ты делаешь игроков лучше, это успех? В конечном счете все определяют результаты, но также я хочу улучшать игроков", — сообщил Анри The Telegraph.