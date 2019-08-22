Лукаку раскритиковал "Юнайтед" после своего ухода
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку обвинил "Манчестер Юнайтед" в том, что "красные дьяволы" сами виноваты в его уходе.
Ранее в августе "Интер" завершил приобретение Лукаку стоимостью 73 миллиона фунтов. Ромелу решился покинуть "Олд Траффорд" после того, как угодил в опалу к главному тренеру "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру.
Игрок сборной Бельгии чувствует, что просто не был нужен Сульшеру, иначе тот бы покончил со спекуляциями в прессе.
"Про меня говорилось много всяких вещей, и я не чувствовал себя защищенным. Я слышал "Ром уходит туда-то", "они не хотят Рома" и много всего прочего, но никто не попытался прекратить это".
"Это продолжалось неделями. Я ждал, пока кто-нибудь выйдет и прикончит эти спекуляции. Этого не случилось".
"Я разговаривал с ними и сказал им, что нам будет лучше разойтись. Если ты не хочешь кого-нибудь оберегать, появляются все эти слухи. Я лишь хотел, чтобы они сказали: "Ром будет сражаться за место в команде". Но за три-четыре месяца этого не произошло".
"Для меня это словно означало: "Он должен уйти, он не заслуживает быть здесь". Что ж, я действительно захотел уйти. Здесь у меня тоже есть конкуренция, но в то же время люди хотят видеть меня здесь".
"Если ты доволен игроком, ты найдешь способ это выразить, независимо от того, остается он в запасе или играет в стартовом составе. Но никто не говорил мне этого, поэтому две-три недели я думал и анализировал, наблюдая все это исходящее от медиа дерьмо. Кто стоял за этими слухами? Не я. Не мой агент. Читая новости с телефона, я понимал, что они берутся из ниоткуда".
"Я сказал им, что для меня нет смысла находиться там, где я не являюсь желанным. Мы (футболисты) не глупы. Они считают нас тупыми, но мы не тупые — мы знаем, кто распускает слухи и все такое. Я сказал им, что так продолжаться не может, и мне будет лучше уйти", — цитирует Лукаку Sky Sports.
22.08.2019 09:00
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Последние комментарии:
бедняга так и не проникся что надо поменьше болтать и больше тренироваться, чтобы из топ 6 командам забивать по больше, а что с него спросишь, середняк
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норм тут запостили часть интервью, а другую часть не запостили))
Ромелу Лукаку во время подкаста lightharted с Джошем Хартом (баскетболист НБА):
«Козел отпущения в "Манчестер Юнайтед"? Многие плохо играли, но они должны найти виноватого. Это Погба, это я или Алексис. Все мы втроем подвергались этому все время.
То, что заставляет меня смеяться - это слушать то, как, черт возьми, плохо идут дела в моей команде ("Манчестер Юнайтед"), но когда я играю со своей национальной командой (Бельгия), то все хорошо, и я счастлив.
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Теперь обосрать МЮ после ухода оттуда - традиция
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Что за драма. Продали потому что стал не нужен и был спрос, не на скамейке же держать такого дорогого игрока. Обычные будни футболиста.
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Баобаб умеет разговаривать? Всегда не понимал людишек, которые машут кулаками после драки.
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слухи распускали его первое касание и животик
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Бред какой-то
Если бы хотел играть за МЮ, то сам бы себя защищал, а не ждал, как ребенок
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Оленевод переводил через гугл транслэйт.
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Сначала научись забивать клубам из топ-6, а потом ной
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