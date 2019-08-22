Лукаку раскритиковал "Юнайтед" после своего ухода

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку обвинил "Манчестер Юнайтед" в том, что "красные дьяволы" сами виноваты в его уходе.

Ранее в августе "Интер" завершил приобретение Лукаку стоимостью 73 миллиона фунтов. Ромелу решился покинуть "Олд Траффорд" после того, как угодил в опалу к главному тренеру "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру.



Игрок сборной Бельгии чувствует, что просто не был нужен Сульшеру, иначе тот бы покончил со спекуляциями в прессе.



"Про меня говорилось много всяких вещей, и я не чувствовал себя защищенным. Я слышал "Ром уходит туда-то", "они не хотят Рома" и много всего прочего, но никто не попытался прекратить это".



"Это продолжалось неделями. Я ждал, пока кто-нибудь выйдет и прикончит эти спекуляции. Этого не случилось".



"Я разговаривал с ними и сказал им, что нам будет лучше разойтись. Если ты не хочешь кого-нибудь оберегать, появляются все эти слухи. Я лишь хотел, чтобы они сказали: "Ром будет сражаться за место в команде". Но за три-четыре месяца этого не произошло".



"Для меня это словно означало: "Он должен уйти, он не заслуживает быть здесь". Что ж, я действительно захотел уйти. Здесь у меня тоже есть конкуренция, но в то же время люди хотят видеть меня здесь".



"Если ты доволен игроком, ты найдешь способ это выразить, независимо от того, остается он в запасе или играет в стартовом составе. Но никто не говорил мне этого, поэтому две-три недели я думал и анализировал, наблюдая все это исходящее от медиа дерьмо. Кто стоял за этими слухами? Не я. Не мой агент. Читая новости с телефона, я понимал, что они берутся из ниоткуда".



"Я сказал им, что для меня нет смысла находиться там, где я не являюсь желанным. Мы (футболисты) не глупы. Они считают нас тупыми, но мы не тупые — мы знаем, кто распускает слухи и все такое. Я сказал им, что так продолжаться не может, и мне будет лучше уйти", — цитирует Лукаку Sky Sports.