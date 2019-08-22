"Ньюкасл" установит антирекорд посещаемости в эру Эшли

Домашний матч Кубка Лиги против "Лестера" на следующей неделе, вероятно, будет отмечен самой низкой посещаемостью для "Ньюкасла" в эру Майка Эшли.

Не сумев удержать популярного среди фанатов Рафаэля Бенитеса, "сороки" назначили главным тренером Стива Брюса, под руководством которого команда начала новый сезон с двух поражений.



Неудачный старт сезона только усилил разочарование болельщиков, и те собираются показать свои чувства, проигнорировав ближайший домашний матч.



Как сообщает Daily Mail, на данный момент в продаже остается еще около 20 тысяч билетов на предстоящий кубковый матч — и это при том, что Брюс заранее пообещал выставить сильнейший состав.



Таким образом, "Ньюкасл" может обновить антирекорд посещаемости "Сент-Джеймс Парк" в эру Эшли — 15,805 зрителей на матче Кубка Англии против "Плимута" в январе 2010.