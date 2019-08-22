Пол Робинсон советует "Тоттенхэму" продать Эриксена

Бывший голкипер "Тоттенхэма" Пол Робинсон призвал "шпор" продать полузащитника Кристиана Эриксена, пока такая возможность сохраняется.

Согласно слухам, Эриксен отказывается возобновлять переговоры с "Тоттенхэмом" о новом контракте, хотя клуб готов увеличить его зарплату до 200 тысяч фунтов в неделю.



Кристиан еще в начале июня заявил, что ему хочется "попробовать что-нибудь новое". Поговаривают, 27-летний датчанин твердо настроен уйти в какой-нибудь европейский топ-клуб — если не этим летом, то через год, когда истечет его действующий контракт.



По мнению Робинсона, в этой ситуации президенту "шпор" Даниэлю Леви нельзя допустить, чтобы Эриксен ушел свободным агентом.



"Я буду удивлен, если они сохранят его, если учесть тот факт, что он до сих пор не подписал предложенный ему контракт".



"Он навел шороху, когда сказал, что открыт к новому испытанию. Он находится в клубе уже шесть лет, и тот факт, что он не подписал новый контракт и уже вступил в заключительный год по действующему, оказывает негативное влияние на команду".



"Думаю, это оказывает эффект на игроков вокруг него, и я правда считаю, что он уже подписал бы контракт, если бы хотел остаться и если бы его сердце было здесь".



"Очевидно, президент назначил за его голову цену, и они должны постараться выручить за него деньги. Если он не подпишет новый контракт, им следует продать его", — сообщил Робинсон Sky Sports.