Гиггз не считает Джеймс симулянтом

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз встал на защиту вингера "красных дьяволов" Даниэля Джеймса, обвиненного в симуляции.

21-летний Джеймс отметился эффектным появлением на замену в матче первого тура Премьер-Лиги против "Челси", чем заслужил место в стартовом составе на выезд к "Вулверхэмптону".



В середине первого тайма матча на "Молинью" подопечный Гиггза по сборной Уэльса получил от рефери Джонатана Мосса желтую карточку за симуляцию после контакта с Жоау Моутиньо, однако Райан спешит выступить в защиту Даниэля.



"Дэна часто бьют. Когда ты ожидаешь, что тебя ударят, иногда это может выглядеть как нырок. Учитывая его скорость, это может выглядеть еще хуже. Ему часто достается, и рефери должны оберегать его. Я не переживаю насчет этого".



"Думаю, он хорошо сыграл против "волков". Его слегка критиковали, но я думаю, он прибавил по ходу матча. Он показал хорошую рабочую этику для такого сложного места", — цитирует Гиггза The Telegraph.