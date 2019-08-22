МЮ заплатит 36 млн. фунтов Санчесу, если тот останется в "Интере"

"Манчестер Юнайтед" придется заплатить 36 миллионов фунтов нападающему Алексису Санчесу, чтобы тот заключил постоянный контракт с "Интером".

Несмотря на то, что на публику главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер говорит о своих планах сохранить Санчеса, за кулисами "красные дьяволы" проделывают большую работу, чтобы избавиться от Алексиса этим летом.



По информации Daily Mail, в среду "Юнайтед" продолжил диалог с "Интером" насчет перехода игрока сборной Чили в итальянский клуб на правах аренды с опцией по выкупу. Стороны добились значительного прогресса в переговорах и надеются заключить сделку до уикенда.



В данный момент два клуба обсуждают детали того, на каких условиях "Интер" сможет выкупить Санчеса по окончании сезона. Уже сейчас понятно, что "дьяволам" придется раскошелиться.



Если "Интер" решит выкупить Санчеса по истечении аренды, то не сможет предложить ему зарплату свыше 150 тысяч фунтов в неделю. При этом сейчас Алексис получает в "Юнайтед" около 500 тыс. фунтов каждые семь дней.



Естественно, игрок добровольно не согласится на столь существенное понижение зарплаты, поэтому "Юнайтед" придется компенсировать недостающую разницу — 350 тыс. фунтов в неделю на весь оставшийся срок по контракту Санчеса. Daily Mail оценивает эту сумму в 36 млн. фунтов.



Правда, часть этой суммы "дьяволы" сразу же отобьют. "Интер" и "Юнайтед" заранее зафиксируют цену, по которой итальянский клуб сможет выкупить Санчеса следующим летом — чуть менее 15 млн. фунтов.



Добавим, с момента перехода из "Арсенала" в январе 2018 Санчес получил в качестве зарплаты уже 41 млн. фунтов. Каждый матч Алексиса в этот период обходился "Юнайтед" в 911 тыс. фунтов, а его каждый год — в 8.2 млн. фунтов.