Ван Перси дал совет Санчесу
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси считает, что Алексис Санчес должен разобраться у себя в голове, чтобы снова заиграть на высоком уровне.
Переход Санчеса из "Арсенала" в январе 2018 оказался оглушительным трансферным провалом для "Юнайтед". Алексис совершенно себя не проявляет, но исправно получает свою зарплату около 500 тысяч фунтов в неделю.
По мнению Ван Перси, 30-летний чилиец, арендовать которого сейчас пытается "Интер", не перестал быть игроком мирового уровня, поэтому в первую очередь должен привести в порядок свои мысли.
"На мой взгляд, он не выглядит счастливым. Думаю, в первые пару месяцев после своего перехода он был счастлив и играл хорошо. В психологическом плане ему нужно обрести это счастье — когда ты счастлив, твоя форма лучше, ты хочешь творить, ты хочешь получать удовольствие".
"Я не знаю, в давлении ли дело. Давление — это то, что нельзя увидеть и нельзя пощупать, но он должен разобраться с этим у себя в голове".
"Он остается все тем же замечательным игроком. У него есть все: он быстр, он может ассистировать, он умеет идти в дриблинг, он может забивать", — сообщил Ван Перси в эфире BT Sport.
22.08.2019 00:05
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