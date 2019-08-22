Ван Перси дал совет Санчесу

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси считает, что Алексис Санчес должен разобраться у себя в голове, чтобы снова заиграть на высоком уровне.

Переход Санчеса из "Арсенала" в январе 2018 оказался оглушительным трансферным провалом для "Юнайтед". Алексис совершенно себя не проявляет, но исправно получает свою зарплату около 500 тысяч фунтов в неделю.



По мнению Ван Перси, 30-летний чилиец, арендовать которого сейчас пытается "Интер", не перестал быть игроком мирового уровня, поэтому в первую очередь должен привести в порядок свои мысли.



"На мой взгляд, он не выглядит счастливым. Думаю, в первые пару месяцев после своего перехода он был счастлив и играл хорошо. В психологическом плане ему нужно обрести это счастье — когда ты счастлив, твоя форма лучше, ты хочешь творить, ты хочешь получать удовольствие".



"Я не знаю, в давлении ли дело. Давление — это то, что нельзя увидеть и нельзя пощупать, но он должен разобраться с этим у себя в голове".



"Он остается все тем же замечательным игроком. У него есть все: он быстр, он может ассистировать, он умеет идти в дриблинг, он может забивать", — сообщил Ван Перси в эфире BT Sport.