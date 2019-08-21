"Тоттенхэм" продаст Ваньяму и Нкуду

"Тоттенхэм" близок к расставанию с полузащитником Виктором Ваньямой и вингером Жорж-Кевином Нкуду.

Как сообщает The Telegraph, "шпоры" надеются выручить 11 миллионов фунтов с продажи Ваньямы в "Брюгге". Бельгийский клуб может позволить себе Виктора, потому что ранее этим летом получил 33 млн. фунтов от "Астон Виллы" за Уэсли Мораеса и Марвелуса Накамба.



Отметим, что за эти же 11 млн. фунтов сами "шпоры" приобрели Ваньяму у "Саутгемптона" летом 2016. Сейчас у капитана сборной Кении остается только один год по контракту, поэтому "Тоттенхэм" по большому счету не имеет выбора, кроме как продать Виктора этим летом.



А The Times утверждает, что "Тоттенхэм" согласился отпустить Нкуду в "Бешикташ" за 4.6 млн. фунтов. Как и Ваньяма, Жорж-Кевин прибыл в Северный Лондон три года назад, но с тех пор сыграл только 11 матчей за команду Маурисио Почеттино в Премьер-Лиге, также побывав в аренде в "Бернли" и "Монако".



Помимо Ваньямы и Нкуду, "Тоттенхэм" может расстаться с еще несколькими игроками до закрытия трансферного окна в Европе 2 сентября. По-прежнему ищут покупателей на себя Данни Роуз, Серж Орье и Кристиан Эриксен.