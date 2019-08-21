Бенжамен Менди приступил к тренировкам с "Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди приступил к тренировкам с первой командой — впервые с конца прошлого сезона.

После своего перехода из "Монако" в 2017 году Менди сыграл только 17 матчей в Премьер-Лиге, основной причиной чему стали различные травмы.



Последней в этом списке стала травма колена, из-за которой Бенжамен пропустил концовку прошлой кампании, весь предсезонный период и даже начало нового сезона.



Однако сейчас 25-летний француз уже восстановился и в среду впервые после долгого перерыва занимался в общей группе. Естественно, Менди потребуется определенное время, чтобы набрать игровую форму.



Добавим, в начале нового сезона основным левым защитником "горожан" является Александр Зинченко, а его дублером выступает возвращенный из ПСЖ Анхелиньо, поэтому Менди придется очень постараться, чтобы вернуться в стартовый состав.