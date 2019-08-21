Дзаппакоста продлил контракт с "Челси" и ушел в "Рому"

Защтник "Челси" Давиде Дзаппакоста официально присоединился к "Роме" на правах шестимесячной аренды.

Перед возвращением на родину в Италию Дзаппакоста также продлил на один год свой контракт с "синими" — до июня 2022.



Давиде было позволено перейти в клуб Серии А после того, как главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард решил, что конкурировать с Сесаром Аспиликуэтой за позицию правого защитника в этом сезоне будет юный Рис Джеймс.



Отметим, что "Рома" оставила за собой право продлить аренду 27-летнего Дзаппакосты до конца сезона.



"Я доволен переходом в "Рому", а мой зарубежный опыт помог моему развитию как игрока и личности. Возможность выступать за такой отличный клуб очень мотивирует меня, и мне не терпится начать тренировки со своими новыми партнерами по команде", — сообщил Дзаппакоста.