Чонг будет сражаться за место в составе "Юнайтед"

Вингер Тахит Чонг отверг интерес ряда европейских клубов, чтобы попытаться пробиться в первую команду "Манчестер Юнайтед".

По информации Voetbal International, среди клубов, выразивших желание арендовать игрока молодежной сборной Голландии на сезон 2019/20, значились представляющие Эредивизию "Фейеноорд" и ПСВ.



Однако агент Эркан Алкан, представляющий интересы 19-летнего Чонга, поспешил сообщить, что Тахит уже принял решение относительно своего ближайшего будущего.



"Тахит не хочет уходить в аренду, но хочет сражаться за свой шанс в "Манчестер Юнайтед".



"Топ-клубы из Бундеслиги и Ла Лиги тоже были заинтересованы в нем. Он основательно подготовился к этому сезону и по ходу предсезонного периода проявил себя одним из лучших атакующих игроков "Юнайтед", — сообщил Алкан Daily Mirror.



Добавим, Чонга не было в заявке "красных дьяволов" на матчи против "Челси" и "Вулверхэмптона" в новом сезоне Премьер-Лиги.