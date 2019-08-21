Чонг будет сражаться за место в составе "Юнайтед"
Вингер Тахит Чонг отверг интерес ряда европейских клубов, чтобы попытаться пробиться в первую команду "Манчестер Юнайтед".
По информации Voetbal International, среди клубов, выразивших желание арендовать игрока молодежной сборной Голландии на сезон 2019/20, значились представляющие Эредивизию "Фейеноорд" и ПСВ.
Однако агент Эркан Алкан, представляющий интересы 19-летнего Чонга, поспешил сообщить, что Тахит уже принял решение относительно своего ближайшего будущего.
"Тахит не хочет уходить в аренду, но хочет сражаться за свой шанс в "Манчестер Юнайтед".
"Топ-клубы из Бундеслиги и Ла Лиги тоже были заинтересованы в нем. Он основательно подготовился к этому сезону и по ходу предсезонного периода проявил себя одним из лучших атакующих игроков "Юнайтед", — сообщил Алкан Daily Mirror.
Добавим, Чонга не было в заявке "красных дьяволов" на матчи против "Челси" и "Вулверхэмптона" в новом сезоне Премьер-Лиги.
21.08.2019 21:00
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Чонг>Рэшфорд
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который из них чонг
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Много не сыграет, а Гринвуд точно больше будет появляться на поле
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