Чонг будет сражаться за место в составе "Юнайтед"

Тахит Чонг Вингер Тахит Чонг отверг интерес ряда европейских клубов, чтобы попытаться пробиться в первую команду "Манчестер Юнайтед".

По информации Voetbal International, среди клубов, выразивших желание арендовать игрока молодежной сборной Голландии на сезон 2019/20, значились представляющие Эредивизию "Фейеноорд" и ПСВ.

Однако агент Эркан Алкан, представляющий интересы 19-летнего Чонга, поспешил сообщить, что Тахит уже принял решение относительно своего ближайшего будущего.

"Тахит не хочет уходить в аренду, но хочет сражаться за свой шанс в "Манчестер Юнайтед".

"Топ-клубы из Бундеслиги и Ла Лиги тоже были заинтересованы в нем. Он основательно подготовился к этому сезону и по ходу предсезонного периода проявил себя одним из лучших атакующих игроков "Юнайтед", — сообщил Алкан Daily Mirror.

Добавим, Чонга не было в заявке "красных дьяволов" на матчи против "Челси" и "Вулверхэмптона" в новом сезоне Премьер-Лиги.


Метки Манчестер Юнайтед, Чонг

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2019 21:00

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  1. manutd4life 21.08.2019 21:17 # manutd4life
    Чонг>Рэшфорд

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  2. lfcynwa 21.08.2019 21:13 # lfcynwa
    который из них чонг

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  3. mancunia-planet 21.08.2019 21:12 # mancunia-planet
    Много не сыграет, а Гринвуд точно больше будет появляться на поле

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