Джейдон Санчо свяжет свое будущее с "Боруссией"
Вингер сборной Англии Джейдон Санчо согласовал с дортмундской "Боруссией" новый контракт с зарплатой около 190 тысяч фунтов в неделю, включая бонусы.
Напомним, на протяжении предыдущих месяцев пресса упорно сватала Санчо в "Манчестер Юнайтед", однако в Дортмунде решили не спешить с продажей своей восходящей звезды.
Лишь сегодня издание The Sun в эксклюзивном материале сообщило, что Джейдон станет целью номер один "красных дьяволов" в январе. Утверждается, что "Юнайтед" будет готов расстаться с суммой около 100 миллионов фунтов ради приобретения экс-юниора "Манчестер Сити".
Однако теперь у Санчо появился еще один повод задержаться в "Боруссии". Помимо возможности сыграть со своим нынешним клубом в Лиге Чемпионов, Джейдон получит роскошный контракт, который подтвердит его звездный статус.
По информации BBC, 19-летний англичанин уже достиг договоренности со своим клубом, и вскоре сделка будет заключена. Это должно помочь "Боруссии" отразить интерес "Юнайтед" к Санчо в январе.
21.08.2019 20:00
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Пфф, даже у ебаного Одои 200к. Ахахаха
А вообще, норм, мощно прогрессирует, скоро всю Европу будет ебать.
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Тьфу, Ман Юнайтед ему 500к предложит.
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Натянуто. Английский футбол здесь не причем. Так можно про любого футболиста любого чемпионата написать.
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