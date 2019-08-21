Джейдон Санчо свяжет свое будущее с "Боруссией"

Вингер сборной Англии Джейдон Санчо согласовал с дортмундской "Боруссией" новый контракт с зарплатой около 190 тысяч фунтов в неделю, включая бонусы.

Напомним, на протяжении предыдущих месяцев пресса упорно сватала Санчо в "Манчестер Юнайтед", однако в Дортмунде решили не спешить с продажей своей восходящей звезды.



Лишь сегодня издание The Sun в эксклюзивном материале сообщило, что Джейдон станет целью номер один "красных дьяволов" в январе. Утверждается, что "Юнайтед" будет готов расстаться с суммой около 100 миллионов фунтов ради приобретения экс-юниора "Манчестер Сити".



Однако теперь у Санчо появился еще один повод задержаться в "Боруссии". Помимо возможности сыграть со своим нынешним клубом в Лиге Чемпионов, Джейдон получит роскошный контракт, который подтвердит его звездный статус.



По информации BBC, 19-летний англичанин уже достиг договоренности со своим клубом, и вскоре сделка будет заключена. Это должно помочь "Боруссии" отразить интерес "Юнайтед" к Санчо в январе.