Даниэль Старридж перешел в "Трабзонспор"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж обрел новый клуб, заключив контракт на три года с турецким "Трабзонспором".

За шесть лет в "Ливерпуле" Старридж забил 67 голов в 160 матчах, однако в последние сезоны не имел регулярной игровой практики — сперва из-за собственных проблем со здоровьем, а затем из-за возросшей конкуренции в линии нападения "красных".



В прошлом сезоне Премьер-Лиги Даниэль отметился только четырьмя появлениями в стартовом составе, поэтому "Ливерпуль" решил не продлевать контракт 29-летнего англичанина.



Согласно слухам, бывший игрок "Манчестер Сити" и "Челси" имел на руках предложения от более чем 10 клубов со всего мира, однако выбор Старриджа пал на четвертую команду турецкого первенства в прошлом сезоне.