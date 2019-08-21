Даниэль Старридж перешел в "Трабзонспор"
Экс-нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж обрел новый клуб, заключив контракт на три года с турецким "Трабзонспором".
За шесть лет в "Ливерпуле" Старридж забил 67 голов в 160 матчах, однако в последние сезоны не имел регулярной игровой практики — сперва из-за собственных проблем со здоровьем, а затем из-за возросшей конкуренции в линии нападения "красных".
В прошлом сезоне Премьер-Лиги Даниэль отметился только четырьмя появлениями в стартовом составе, поэтому "Ливерпуль" решил не продлевать контракт 29-летнего англичанина.
Согласно слухам, бывший игрок "Манчестер Сити" и "Челси" имел на руках предложения от более чем 10 клубов со всего мира, однако выбор Старриджа пал на четвертую команду турецкого первенства в прошлом сезоне.
21.08.2019 19:00
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Баба с возу – кобыле легче.
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норм, выиграл титул АПЛ, 2 ЛЧ на шару взял, кубки внутренние бонусом, и фактически попи3дил на пенсию, осталось в Китай свалить через год и считай к успеху пришел
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Мда. Усилил бы любые остальные 18 клубов лиги, но выбрал хуету.
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