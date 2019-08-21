Гендузи не считает "Арсенал" аутсайдером борьбы за попадание в топ-4

Давид Луис и Маттео Гендузи Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи не считает свою команду аутсайдером борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Как известно, "канониры" никак не могут финишировать в четверке сильнейших Премьер-Лиги с сезона 2015/16. Прошлую кампанию подопечные Унаи Эмери завершили на пятой позиции, в одном очке от зоны Лиги Чемпионов.

Тем не менее, Гендузи убежден, что "Арсенал" достаточно хорош, чтобы сделать этот шаг вперед, и имеет более высокие шансы, чем некоторые конкуренты по топ-6.

"Я не считаю нас аутсайдерами борьбы за попадание в топ-4. Если сравнивать с прошлым сезоном, у нас действительно хороший состав и хороший стадион. Я верю, что мы способны финишировать в топ-4 и в следующем сезоне выступить в Лиге Чемпионов".

"Наша цель — квалифицироваться в Лигу Чемпионов", — сообщил Гендузи Canal Football Club.


Метки Арсенал, Гендузи, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2019 17:00

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  1. abse 21.08.2019 17:53 # abse
    Гендузи теперь всегда будет на фото только с Луизом? =))

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  2. coon4 21.08.2019 17:51 # coon4
    опять веселящего газа надышался чтоли?

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  3. manutd-20champ 21.08.2019 17:14 # manutd-20champ
    кто это

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  4. caxar 21.08.2019 17:12 # caxar
    Пудиналь

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  5. babsez 21.08.2019 17:02 # babsez
    После следущих 2 туров посмотрим аутсайдеры или нет

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