Гендузи не считает "Арсенал" аутсайдером борьбы за попадание в топ-4

Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи не считает свою команду аутсайдером борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Как известно, "канониры" никак не могут финишировать в четверке сильнейших Премьер-Лиги с сезона 2015/16. Прошлую кампанию подопечные Унаи Эмери завершили на пятой позиции, в одном очке от зоны Лиги Чемпионов.



Тем не менее, Гендузи убежден, что "Арсенал" достаточно хорош, чтобы сделать этот шаг вперед, и имеет более высокие шансы, чем некоторые конкуренты по топ-6.



"Я не считаю нас аутсайдерами борьбы за попадание в топ-4. Если сравнивать с прошлым сезоном, у нас действительно хороший состав и хороший стадион. Я верю, что мы способны финишировать в топ-4 и в следующем сезоне выступить в Лиге Чемпионов".



"Наша цель — квалифицироваться в Лигу Чемпионов", — сообщил Гендузи Canal Football Club.