Гендузи не считает "Арсенал" аутсайдером борьбы за попадание в топ-4
Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи не считает свою команду аутсайдером борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
Как известно, "канониры" никак не могут финишировать в четверке сильнейших Премьер-Лиги с сезона 2015/16. Прошлую кампанию подопечные Унаи Эмери завершили на пятой позиции, в одном очке от зоны Лиги Чемпионов.
Тем не менее, Гендузи убежден, что "Арсенал" достаточно хорош, чтобы сделать этот шаг вперед, и имеет более высокие шансы, чем некоторые конкуренты по топ-6.
"Я не считаю нас аутсайдерами борьбы за попадание в топ-4. Если сравнивать с прошлым сезоном, у нас действительно хороший состав и хороший стадион. Я верю, что мы способны финишировать в топ-4 и в следующем сезоне выступить в Лиге Чемпионов".
"Наша цель — квалифицироваться в Лигу Чемпионов", — сообщил Гендузи Canal Football Club.
21.08.2019 17:00
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Последние комментарии:
Гендузи теперь всегда будет на фото только с Луизом? =))
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опять веселящего газа надышался чтоли?
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кто это
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Пудиналь
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После следущих 2 туров посмотрим аутсайдеры или нет
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