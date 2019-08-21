Родри рассказал об адаптации к игре "Сити"

Родри Полузащитник "Манчестер Сити" Родри признался, что ему было непросто адаптироваться к стилю игры своей новой команды.

Этим летом "горожане" обновили свой трансферный рекорд, купив Родри у "Атлетико" за 62.8 млн. фунтов.

Пока у "Сити" нет причин пожалеть о потраченных деньгах, потому что 23-летний испанец сразу получил место в стартовом составе и выглядит так, словно играет за команду Хосепа Гвардиолы несколько лет. Однако за этой видимой легкостью стоит упорная работа.

"Я чувствую себя лучше с каждым днем. Приятно, что я получаю игровые минуты, потому что адаптироваться к игре команды с динамикой "Сити" не бывает легко — эта команда играет в ошеломительный футбол и всегда хочет атаковать".

"Я пытаюсь освоиться, и я знаю, что все еще должен многому научиться, но я счастлив, потому что Пеп Гвардиола вселяет в меня большую уверенность".

"Я хочу помогать команде, играя в своем стиле, но в данный момент я должен определить, в чем нуждается команда", — цитирует Родри Goal.


Метки Манчестер Сити, Родри

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2019 16:00

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  1. caxar 21.08.2019 16:23 # caxar
    дерево за 70 мультов

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  2. tyhonovecky 21.08.2019 16:21 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  3. arhangel777 21.08.2019 16:06 # arhangel777
    Топарь жуткий! При Пепе еще больше раскроется.
    Come on, City!!!

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