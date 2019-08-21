Родри рассказал об адаптации к игре "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри признался, что ему было непросто адаптироваться к стилю игры своей новой команды.

Этим летом "горожане" обновили свой трансферный рекорд, купив Родри у "Атлетико" за 62.8 млн. фунтов.



Пока у "Сити" нет причин пожалеть о потраченных деньгах, потому что 23-летний испанец сразу получил место в стартовом составе и выглядит так, словно играет за команду Хосепа Гвардиолы несколько лет. Однако за этой видимой легкостью стоит упорная работа.



"Я чувствую себя лучше с каждым днем. Приятно, что я получаю игровые минуты, потому что адаптироваться к игре команды с динамикой "Сити" не бывает легко — эта команда играет в ошеломительный футбол и всегда хочет атаковать".



"Я пытаюсь освоиться, и я знаю, что все еще должен многому научиться, но я счастлив, потому что Пеп Гвардиола вселяет в меня большую уверенность".



"Я хочу помогать команде, играя в своем стиле, но в данный момент я должен определить, в чем нуждается команда", — цитирует Родри Goal.