Родри рассказал об адаптации к игре "Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри признался, что ему было непросто адаптироваться к стилю игры своей новой команды.
Этим летом "горожане" обновили свой трансферный рекорд, купив Родри у "Атлетико" за 62.8 млн. фунтов.
Пока у "Сити" нет причин пожалеть о потраченных деньгах, потому что 23-летний испанец сразу получил место в стартовом составе и выглядит так, словно играет за команду Хосепа Гвардиолы несколько лет. Однако за этой видимой легкостью стоит упорная работа.
"Я чувствую себя лучше с каждым днем. Приятно, что я получаю игровые минуты, потому что адаптироваться к игре команды с динамикой "Сити" не бывает легко — эта команда играет в ошеломительный футбол и всегда хочет атаковать".
"Я пытаюсь освоиться, и я знаю, что все еще должен многому научиться, но я счастлив, потому что Пеп Гвардиола вселяет в меня большую уверенность".
"Я хочу помогать команде, играя в своем стиле, но в данный момент я должен определить, в чем нуждается команда", — цитирует Родри Goal.
21.08.2019 16:00
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дерево за 70 мультов
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КОРОЛЬ!!!
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Топарь жуткий! При Пепе еще больше раскроется.
Come on, City!!!
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