"Монако" взял Слимани в аренду

Ислам Слимани Нападающий Лестера" Ислам Слимани присоединился к "Монако" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2019/20.

После перехода из "Спортинга" в 2016 году, Слимани забил только 13 голов в 46 матчах за "лис", а свой последний матч за клуб с "Кинг Пауэр" сыграл еще в январе 2018.

Ранее побывав в "Ньюкасле" и "Фенербахче", теперь 31-летний алжирец отправляется в еще одну аренду. Правда, "Монако" получил опцию выкупа Слимани за заранее оговоренную сумму.

Добавим, что три года назад Ислам обошелся "Лестеру" в рекордные на тот момент для клуба 28 миллионов фунтов.


Метки аренда, Лестер, Монако, Слимани, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 467

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 21.08.2019 15:49 # skychnie-oboi
    Даже у Монако есть 1 финал ЛЧ.

    (ответить)

  2. pokersanogo 21.08.2019 15:20 # pokersanogo
    По накатанной пошёл..

    (ответить)

  3. pistolero-lfc 21.08.2019 15:14 # pistolero-lfc
    а это местный шарик, который качает мышцы?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: