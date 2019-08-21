"Монако" взял Слимани в аренду
Нападающий Лестера" Ислам Слимани присоединился к "Монако" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2019/20.
После перехода из "Спортинга" в 2016 году, Слимани забил только 13 голов в 46 матчах за "лис", а свой последний матч за клуб с "Кинг Пауэр" сыграл еще в январе 2018.
Ранее побывав в "Ньюкасле" и "Фенербахче", теперь 31-летний алжирец отправляется в еще одну аренду. Правда, "Монако" получил опцию выкупа Слимани за заранее оговоренную сумму.
Добавим, что три года назад Ислам обошелся "Лестеру" в рекордные на тот момент для клуба 28 миллионов фунтов.
21.08.2019 15:00
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Даже у Монако есть 1 финал ЛЧ.
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По накатанной пошёл..
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а это местный шарик, который качает мышцы?
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