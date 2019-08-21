"Монако" взял Слимани в аренду

Нападающий Лестера" Ислам Слимани присоединился к "Монако" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2019/20.

После перехода из "Спортинга" в 2016 году, Слимани забил только 13 голов в 46 матчах за "лис", а свой последний матч за клуб с "Кинг Пауэр" сыграл еще в январе 2018.



Ранее побывав в "Ньюкасле" и "Фенербахче", теперь 31-летний алжирец отправляется в еще одну аренду. Правда, "Монако" получил опцию выкупа Слимани за заранее оговоренную сумму.



Добавим, что три года назад Ислам обошелся "Лестеру" в рекордные на тот момент для клуба 28 миллионов фунтов.