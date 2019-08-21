"Челси" будет платить Хадсон-Одои до 200 тыс. фунтов в неделю
18-летний вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои близок к подписанию нового контракта, по которому он сможет получать до 200 тысяч фунтов в неделю.
В данный момент Хадсон-Одои уже приступил к тренировкам после перенесенной по весне операции на лодыжке. В следующем месяце Каллум должен вернуться на футбольное поле.
Свою реабилитацию в последний месяц игрок сборной Англии сочетал с переговорами о новом контракте взамен того, что истекает у него уже в конце этого сезона.
Как сообщает Daily Mail, теперь Хадсон-Одои и "Челси" остается уладить лишь небольшие детали, после чего сделка общей стоимостью в 52 млн. фунтов будет заключена.
Ожидается, что базовая зарплата юноши по базовому контракту составит 180 тыс. фунтов каждые семь дней, но за счет бонусов Каллум сможет увеличить свое недельное жалование до 200 тыс. фунтов.
21.08.2019 14:00
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Последние комментарии:
агент с негром в удачный момент прижали клуб, у Челси выбора, собственно, нет особого.
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Е6ать норм развёл Щ0льсбери))
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В МЮ, Челси и Арсенале молодых и перспективных сегодня можно удержать только зарплатой. В этом из разительное отличие от Ливерпуля.
PS По большому счёту пздц лютый такую зарплату класть нонейму лютому, хз даже сколько сыгравшему за клуб, даже лень в сраму лезть.
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бузинес кар
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Ван Дейк - 180к
Какой-то малолетний нонейм - 180 (+20к)
АХАХАХХА
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кееек)
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орррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
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