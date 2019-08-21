"Челси" будет платить Хадсон-Одои до 200 тыс. фунтов в неделю

Каллум Хадсон-Одои 18-летний вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои близок к подписанию нового контракта, по которому он сможет получать до 200 тысяч фунтов в неделю.

В данный момент Хадсон-Одои уже приступил к тренировкам после перенесенной по весне операции на лодыжке. В следующем месяце Каллум должен вернуться на футбольное поле.

Свою реабилитацию в последний месяц игрок сборной Англии сочетал с переговорами о новом контракте взамен того, что истекает у него уже в конце этого сезона.

Как сообщает Daily Mail, теперь Хадсон-Одои и "Челси" остается уладить лишь небольшие детали, после чего сделка общей стоимостью в 52 млн. фунтов будет заключена.

Ожидается, что базовая зарплата юноши по базовому контракту составит 180 тыс. фунтов каждые семь дней, но за счет бонусов Каллум сможет увеличить свое недельное жалование до 200 тыс. фунтов.


Метки контракты, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2019 14:00

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  1. alexomck 21.08.2019 14:35 # alexomck
    агент с негром в удачный момент прижали клуб, у Челси выбора, собственно, нет особого.

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  2. slash-lfc 21.08.2019 14:27 # slash-lfc
    Е6ать норм развёл Щ0льсбери))

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  3. sausage 21.08.2019 14:12 # sausage
    В МЮ, Челси и Арсенале молодых и перспективных сегодня можно удержать только зарплатой. В этом из разительное отличие от Ливерпуля.
    PS По большому счёту пздц лютый такую зарплату класть нонейму лютому, хз даже сколько сыгравшему за клуб, даже лень в сраму лезть.

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  4. mixmaster 21.08.2019 14:08 # mixmaster
    бузинес кар

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  5. fanstevengerrard 21.08.2019 14:06 # fanstevengerrard
    Ван Дейк - 180к
    Какой-то малолетний нонейм - 180 (+20к)
    АХАХАХХА

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  6. kos9k 21.08.2019 14:06 # kos9k
    кееек)

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  7. dom1no 21.08.2019 14:04 # dom1no
    орррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

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