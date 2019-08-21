Белик: "При Венгере я бы заиграл в "Арсенале"

Полузащитник "Дерби" Крыстиан Белик пожаловался, что его карьера в "Арсенале" была оборвана из-за главного тренера Унаи Эмери.

В начале августа "канониры" заработали 10 миллионов фунтов, продав Белика в "Дерби", который остался под впечатлением от игры Крыстиана за "Чарльтон" на правах аренды в прошлом сезоне.



Некогда Белик считался большим талантом, однако свой потенциал пока не реализовал, за четыре года в "Арсенале" сыграв только два матча в Кубке Лиги.



Сам 21-летний поляк связывает свой провал на "Эмирейтс" со сменой главного тренера и недоверием со стороны Эмери.



"Был ли уход из "Арсенала" моим провалом? Нет. Я совершенно так не считаю".



"Я знаю, что получил бы свой шанс, если бы Арсен Венгер все еще работал в клубе", — сообщил Белик Przeglad Sportowy.