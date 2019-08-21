Белик: "При Венгере я бы заиграл в "Арсенале"

Крыстиан Белик Полузащитник "Дерби" Крыстиан Белик пожаловался, что его карьера в "Арсенале" была оборвана из-за главного тренера Унаи Эмери.

В начале августа "канониры" заработали 10 миллионов фунтов, продав Белика в "Дерби", который остался под впечатлением от игры Крыстиана за "Чарльтон" на правах аренды в прошлом сезоне.

Некогда Белик считался большим талантом, однако свой потенциал пока не реализовал, за четыре года в "Арсенале" сыграв только два матча в Кубке Лиги.

Сам 21-летний поляк связывает свой провал на "Эмирейтс" со сменой главного тренера и недоверием со стороны Эмери.

"Был ли уход из "Арсенала" моим провалом? Нет. Я совершенно так не считаю".

"Я знаю, что получил бы свой шанс, если бы Арсен Венгер все еще работал в клубе", — сообщил Белик Przeglad Sportowy.


Метки Арсенал, Белик, Дерби

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2019 13:00

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  1. superglor 21.08.2019 13:27 # superglor
    Ну при Венгере только такие Белики и играли. Вместе с Шамахами, Жервиньо и Чупаюнгом корейцем.

    Щас хоть закупаться стали норм, так глядишь и бисексуалами станут.

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  2. toledo 21.08.2019 13:08 # toledo
    омг, пошел нахyй. Политика Венгера "наберу в команду своих любимчиков, по принципу 'главное, чтоб человек хороший был' и всем поровну платить буду, чтоб никто не обижался" закончилась.

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