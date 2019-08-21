Каррагер сравнил тактику "Челси" с баскетбольной

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что игра "Челси" при Фрэнке Лэмпарде напоминает ему баскетбольные матчи.

"Синие" весьма обнадеживающим образом провели три первых матча нового сезона при новом главном тренере, но ни одного из них не выиграли, суммарно пропустив семь голов.



После домашней ничьей "Челси" против "Лестера" (1:1) Каррагер сделал вывод, что команда Лэмпарда слишком увлекается атаками и легко пропускает ответные выпады — как в другой игре с мячом.



"Я словно смотрю баскетбольный матч. Идеи Фрэнка видны невооруженным глазом, он стремится играть, как играют команды топ-уровня, тренеры топ-уровня".



"Люди говорят, что они слишком наивны и попадаются на контратаки — у них просто не организована игра при владении мячом".



"Фрэнк хочет, чтобы его крайние защитники ходили вперед. Но Сесар Аспиликуэта достаточно опытен, чтобы знать, что ему не нужно делать это постоянно. Они каждый раз уязвимы к контратакам и оставляют свободное пространство, потому что у них не организована атакующая игра".



"Я не думаю, что им нужно буквально соблюдать то, что просит тренер. Используй свои мозги и остепенись, когда это требуется".



"Опытные игроки вроде Жоржиньо несутся вперед на всех парах, а при потере мяча у них возникают большие дыры в центре поля".



"Лестеру" было слишком легко контратаковать, и поэтому этот матч походил на баскетбольный. Вероятно, "Челси" даже заслуживал поражение", — сообщил Каррагер в эфире.