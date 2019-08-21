Окслейд-Чемберлен: "Теперь мы знаем, как выигрывать трофеи"

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен предупредил конкурентов своей команды, что "красные" готовы поставить завоевание трофеев на поток.

Выиграв Лигу Чемпионов в заключительном матче прошлого сезона, в новом сезоне "Ливерпуль" уже стал обладателем Суперкубка Европы, в серии пенальти отобрав трофей у "Челси".



Окслейд-Чемберлен считает, что эти победы дали его команде бесценный опыт. "Красные" научились выигрывать трофеи и теперь хотят делать это чаще.



"Мы попробовали на вкус, что значит выигрывать трофеи. Мы знаем, что для этого требуется. Это ничуть нелегко. Думаю, дальше будет только сложнее и сложнее".



"Теперь мы знаем, как выигрывать трофеи, но в этом сезоне мы можем столкнуться с новыми испытаниями, с которыми не сталкивались в прошлом".



"Нам пришлось закатать рукава — парни упорно трудились весь год, преодолевая сложные моменты и добиваясь побед, несмотря ни на что. Мы знаем, что впереди новые испытания, и мы знаем, что от нас требуется", — цитирует Окслейд-Чемберлена Evening Standard.