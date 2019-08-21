Окслейд-Чемберлен: "Теперь мы знаем, как выигрывать трофеи"
Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен предупредил конкурентов своей команды, что "красные" готовы поставить завоевание трофеев на поток.
Выиграв Лигу Чемпионов в заключительном матче прошлого сезона, в новом сезоне "Ливерпуль" уже стал обладателем Суперкубка Европы, в серии пенальти отобрав трофей у "Челси".
Окслейд-Чемберлен считает, что эти победы дали его команде бесценный опыт. "Красные" научились выигрывать трофеи и теперь хотят делать это чаще.
"Мы попробовали на вкус, что значит выигрывать трофеи. Мы знаем, что для этого требуется. Это ничуть нелегко. Думаю, дальше будет только сложнее и сложнее".
"Теперь мы знаем, как выигрывать трофеи, но в этом сезоне мы можем столкнуться с новыми испытаниями, с которыми не сталкивались в прошлом".
"Нам пришлось закатать рукава — парни упорно трудились весь год, преодолевая сложные моменты и добиваясь побед, несмотря ни на что. Мы знаем, что впереди новые испытания, и мы знаем, что от нас требуется", — цитирует Окслейд-Чемберлена Evening Standard.
21.08.2019 11:00
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Все правильно, он часть команды, говорит за весь коллектив. Это же вам не скум какой-нибудь, где каждый сам за себя.
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Я и забыл, что этот чудак у скаузеров играет
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особенно ты знаешь, знахарь
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Днище ебаное,как же он меня бесит
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В арсосале он бы xyй какие трофеи выиграл.
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Ёбарь сити))
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Какое отношение он имеет к этим трофеям то?
Примечательно,что такие вещи задвигают люди,которые меньше всех причастны к этим успехам
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КНЯЗЬ!!!
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Он же нифига не играл. Че он там знает
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