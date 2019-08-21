Окслейд-Чемберлен: "Теперь мы знаем, как выигрывать трофеи"

Алекс Окслейд-Чемберлен Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен предупредил конкурентов своей команды, что "красные" готовы поставить завоевание трофеев на поток.

Выиграв Лигу Чемпионов в заключительном матче прошлого сезона, в новом сезоне "Ливерпуль" уже стал обладателем Суперкубка Европы, в серии пенальти отобрав трофей у "Челси".

Окслейд-Чемберлен считает, что эти победы дали его команде бесценный опыт. "Красные" научились выигрывать трофеи и теперь хотят делать это чаще.

"Мы попробовали на вкус, что значит выигрывать трофеи. Мы знаем, что для этого требуется. Это ничуть нелегко. Думаю, дальше будет только сложнее и сложнее".

"Теперь мы знаем, как выигрывать трофеи, но в этом сезоне мы можем столкнуться с новыми испытаниями, с которыми не сталкивались в прошлом".

"Нам пришлось закатать рукава — парни упорно трудились весь год, преодолевая сложные моменты и добиваясь побед, несмотря ни на что. Мы знаем, что впереди новые испытания, и мы знаем, что от нас требуется", — цитирует Окслейд-Чемберлена Evening Standard.


Метки Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2019 11:00

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  1. vyrentz 21.08.2019 12:44 # vyrentz
    Все правильно, он часть команды, говорит за весь коллектив. Это же вам не скум какой-нибудь, где каждый сам за себя.

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  2. fc-oil 21.08.2019 12:35 # fc-oil
    Я и забыл, что этот чудак у скаузеров играет

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  3. manutd-20champ 21.08.2019 12:32 # manutd-20champ
    особенно ты знаешь, знахарь

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  4. liverpool1892est 21.08.2019 12:28 # liverpool1892est
    Днище ебаное,как же он меня бесит

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  5. chelsea88 21.08.2019 12:10 # chelsea88
    В арсосале он бы xyй какие трофеи выиграл.

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  6. scauzer11 21.08.2019 11:49 # scauzer11
    Ёбарь сити))

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  7. invincible141ars 21.08.2019 11:38 # invincible141ars
    Какое отношение он имеет к этим трофеям то?
    Примечательно,что такие вещи задвигают люди,которые меньше всех причастны к этим успехам

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  8. electric 21.08.2019 11:32 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  9. mrork 21.08.2019 11:06 # mrork
    Он же нифига не играл. Че он там знает

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