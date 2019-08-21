Марио Балотелли сыграет в благодарственном матче Компани
Экс-нападающий "Манчестер Сити" Марио Балотелли вернется в Англию, чтобы в следующем месяце сыграть на "Этихад" в благодарственном матче Венсана Компани.
11 сентября на "Этихад" состоится матч, которым "горожане" решили наградить теперь уже своего бывшего капитана Компани, отдавшего клубу 11 лет.
В этом матче сборная легенд "Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы сразится со сборной всех звезд Премьер-Лиги под руководством Роберто Мартинеса, а среди подтвержденных участников поединка значатся Серхио Агуэро, Давид Сильва, Джо Харт, Джолеон Лескотт, Мика Ричардс, Пабло Сабалета, Уэйн Бридж, Гарет Бэйл, Найджел Де Йонг, Самир Насри, Шон Райт-Филлипс, Стивен Айрланд и Крейг Беллами.
По информации Goal, сыграть за команду Гвардиолы был приглашен и 29-летний Балотелли, который с 2010 по 2013 год забил 30 голов в 80 матчах за "горожан". Это приглашение Марио, недавно перешедший свободным агентом в "Брешиа", принял.
21.08.2019 10:00
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Последние комментарии:
Легенда Сити, сердце Сити
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Капитан, наш Капитан - Венсан Компани! Как же он ушёл Красиво! В нужный момент засадив в девятину, и принес Горожанам ещё один титул. Не то что псина жирард, поставленный на колени Черным властелином- Дембой.
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как там легенда сити в андерлехте играет и тренирует, пишут не айс
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КОРОЛЬ!!!
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Давай Марио, сломай их всех! Верим!
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