Марио Балотелли сыграет в благодарственном матче Компани

Экс-нападающий "Манчестер Сити" Марио Балотелли вернется в Англию, чтобы в следующем месяце сыграть на "Этихад" в благодарственном матче Венсана Компани.

11 сентября на "Этихад" состоится матч, которым "горожане" решили наградить теперь уже своего бывшего капитана Компани, отдавшего клубу 11 лет.



В этом матче сборная легенд "Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы сразится со сборной всех звезд Премьер-Лиги под руководством Роберто Мартинеса, а среди подтвержденных участников поединка значатся Серхио Агуэро, Давид Сильва, Джо Харт, Джолеон Лескотт, Мика Ричардс, Пабло Сабалета, Уэйн Бридж, Гарет Бэйл, Найджел Де Йонг, Самир Насри, Шон Райт-Филлипс, Стивен Айрланд и Крейг Беллами.



По информации Goal, сыграть за команду Гвардиолы был приглашен и 29-летний Балотелли, который с 2010 по 2013 год забил 30 голов в 80 матчах за "горожан". Это приглашение Марио, недавно перешедший свободным агентом в "Брешиа", принял.