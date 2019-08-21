"Арсенал" предложит новый контракт Маттео Гендузи

"Арсенал" договаривается о новом долгосрочном контракте на улучшенных условиях с полузащитником Маттео Гендузи.

Когда прошлым летом Гендузи переходил из "Лорьяна" за 7.2 млн. фунтов, многие вообще сомневались, что Маттео получит место в первой команде "канониров".



Однако Гендузи не только не был отправлен в молодежную команду или аренду, но и закрепился в качестве основного игрока "Арсенала", приняв участие в 38 матчах с учетом всех соревнований в прошлом сезоне.



В этом сезоне 20-летний француз сохраняет свой высочайший уровень, целиком сыграв оба первых матча в Премьер-Лиги. Теперь "Арсенал" хочет связать будущее Гендузи на более длительный срок, чем оставшиеся без малого три года по действующему контракту.



Как сообщает Daily Mail, "канониры" собираются отметить прогресс Маттео увеличением зарплаты с текущих 40 до 70 тыс. фунтов в неделю.