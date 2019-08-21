"Арсенал" предложит новый контракт Маттео Гендузи

Маттео Гендузи "Арсенал" договаривается о новом долгосрочном контракте на улучшенных условиях с полузащитником Маттео Гендузи.

Когда прошлым летом Гендузи переходил из "Лорьяна" за 7.2 млн. фунтов, многие вообще сомневались, что Маттео получит место в первой команде "канониров".

Однако Гендузи не только не был отправлен в молодежную команду или аренду, но и закрепился в качестве основного игрока "Арсенала", приняв участие в 38 матчах с учетом всех соревнований в прошлом сезоне.

В этом сезоне 20-летний француз сохраняет свой высочайший уровень, целиком сыграв оба первых матча в Премьер-Лиги. Теперь "Арсенал" хочет связать будущее Гендузи на более длительный срок, чем оставшиеся без малого три года по действующему контракту.

Как сообщает Daily Mail, "канониры" собираются отметить прогресс Маттео увеличением зарплаты с текущих 40 до 70 тыс. фунтов в неделю.


Метки Арсенал, Гендузи, контракты

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 21.08.2019 10:35 # pistolero-lfc
    каминг аут близко

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  2. manutd-20champ 21.08.2019 10:31 # manutd-20champ
    телку для луиса нужно оставить, конечно.

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  3. ssa 21.08.2019 10:30 # ssa
    михайло, что за педарастия на фото?

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  4. irbis85 21.08.2019 10:05 # irbis85
    Давид Гендуиз

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  5. chr1s8rown 21.08.2019 09:09 # chr1s8rown
    Радужные

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