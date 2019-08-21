Николя Пепе. Рассеивая сомнения

Ставшего рекордным подписанием "Арсенала" Николя Пепе сравнивают с Арьеном Роббеном и Мохамедом Салахом и, естественно, как бывшего игрока "Лилля" — с Эденом Азаром. Но в то же время у многих есть сомнения, что французский ивуариец сможет стать вингером топ-класса после перехода на новый уровень. Впрочем, Пепе не привыкать сталкиваться с сомнениями — начинал он свою карьеру в воротах, потому что туда на детском уровне ставят самых неуклюжих игроков.

"Арсенал" отдаст за Николя Пепе 72 миллиона фунтов, распределив их на пять платежей. Это очень выгодно для живущего в условиях превышенного бюджета клуба, а для продавшего Пепе "Лилля" — приемлемый вариант, в условиях финансового кризиса. Пепе стал рекордным новичком "Арсенала", отдав предпочтение "канонирам" при наличии ряда предложений от клубов из Лиги Чемпионов. Знающие его люди говорят о том, что Пепе и его отец, имеющий большое влияние на игрока, сосредоточены на правильном развитии карьеры, и в данный момент "Арсенал" показался им верным вариантом для освоения Премьер-Лиги.



"Я никогда не думал об этом", — говорит Пепе о собственной стоимости в ноябре, когда интерес к нему со стороны топ-клубов начал возрастать. "Сейчас в современном футболе все меняется так быстро. Я не видел себя игроком за 10 миллионов. Если говорить честно, я даже не видел себя профессиональным футболистом".



Пепе родился в пригороде Парижа Мант-ла-Жоли в 18 милях от столицы Франции, но вырос на улицах 19-го округа Парижа, который также стал местом первых футбольных баталий для Килиана Мбаппе. Но в отличие от единственного игрока, забившего больше голов, чем Пепе в прошлом чемпионате Франции в Лиге 1, в Николя никто не видел суперзвезду, когда он был молод. Даже у его отца были сомнения насчет того, стоит ли сыну заниматься футболом, когда в шесть лет будущий самый дорогой африканский футболист заявил о своей мечте.



"Он был так уверен в себе, что я ничего не мог сказать", — вспоминал Селестин Пепе в интервью Onze Mondial в прошлом году. "Многие были удивлены, но — эй, у него была своя мечта, и я просто хотел, чтобы он достиг цели".



Будучи игроком аматорского уровня в молодости в Кот-д'Ивуаре, Пепе-старший некоторое время работал молодежным тренером, поигрывая одновременно за команду ветеранов "Пуатье", но когда Николя исполнилось 14 лет, Селестин получил новую денежную работу тюремным надзирателем в 200 милях от Парижа. В то время Пепе и близко не был похож на нынешнего вингера со смертельной левой ногой и ураганной скоростью. По юношам Николя долгое время был вратарем, пока его не отправили в поле в клубе "Париж Солитарис".



Даже приблизившись к карьере профессионала, Пепе не особо выделялся среди сверстников, когда "Анже" все же рискнул подписать 18-летнего парня, которого порекомендовал их тренеру Стефану Мулену спортивный директор "Пуатье" Филипп Леклерк. В "Анже" Пепе был близок к тому, чтобы быть выброшенным из академии после того, как его и нескольких товарищей по команде обвинили в том, что они съели шоколадку в супермаркете без ее оплаты на кассе. Только вмешательство и поручительство тренера молодежного состава Абделя Буазама спасло юных футболистов. "Он и президент дали нам второй шанс", — вспоминает Пепе. "Они показали, что действительно заботятся о нас".



Сейчас Николя Пепе будет зарабатывать 90 тысяч фунтов в неделю в "Арсенале", но в то время он был не слишком заметным игроком, даже в академии клуба Лиги 2, и "Анже" отдал его в аренду в "Орлеан" — клуб третьего дивизиона. Удивительно, но как только Пепе начал играть на взрослом уровне, он тут же проявил себя и стал Игроком Года в Национальном Чемпионате, третьей лиге французского футбола. "Сначала мне все это не нравилось, но потом мне удалось изменить свое отношение. Игра на этом уровне позволила мне стать умнее, и это затем помогло мне в Лиге 1", — воспоминает Пепе.



Уже через 12 месяцев он играл в финале Кубка Франции против "Пари Сен-Жермен", забив три гола в своем дебютном сезоне в элитном дивизионе. Предложения о покупке Пепе стали поступать в "Анже" — "Уотфорд" и "Халл" потерпели неудачу, предложив 7 млн. фунтов, но "Лиллю" удалось уговорить владельцев "Анже" суммой в 9 миллионов. Тогда менеджером "Лилля" был нынешний наставник "Лидса" Марсель Бьелса, но Пепе проработал под его руководством меньше половины сезона. На место поссорившегося с руководством клуба аргентинца пришел Кристоф Галтье, который помог "Лиллю" избежать вылета — во многом благодаря 13 голам их летающего вингера.



Достиг же своего футбольного совершеннолетия Пепе в прошлом сезоне, когда молодая команда Галтье удивила всех, финишировав на втором месте вслед за ПСЖ, обыграв команду Томаса Тухеля 5:1 во втором круге. Пепе был ярчайшей звездой той игры, а всего забил 22 мяча, оповестив тем самым все топ-клубы Европы о готовности перейти на новый уровень. Удивительно, что знали о нем в тех самых топ-клубах не так уж много, хоть и говорили о том, что персональным фанатом Пепе является Юрген Клопп.



Финансовые трудности, возникшие в "Лилле" при Жераре Лопесе и угрожавшие клубу банкротством в 2018 году, намекали на то, что клуб будет не против продать свою звезду, но "доги" довольно стойко держали свою позицию и не приняли предложения "Барселоны" и ПСЖ, дождавшись устраивавший их вариант с "Арсеналом", который подошел и самому Пепе. "Канониры" все лето гонялись за игроком подобного стиля и сосредоточились на покупке Пепе после того, как не смогли договориться с "Кристал Пэлас" по Уилфриду Захе — товарищу Николя по ивуарийской сборной.



В то время как Николя Пепе стремится испытать себя на новом уровне, он довольно избирательно относился к выбору новой команды. Его основные качества — высокая скорость в сочетании с умным принятием решений, должны процветать в клубе, который делает ставку на быстрые фланговые атаки и атакующий футбол в целом. Но в то же время у многих есть сомнения в том, что Пепе окажется так же хорош в Премьер-Лиге, как в Лиге 1 в прошлом сезоне.



Вот что говорит обладатель абонемента на матчи "Лилля" Оливье: "Я видел все его домашние матчи за "Лилль" на стадионе и все выездные — по телевизору. На уровне Лиги 1 он выдающийся игрок. С одной стороны, потому что он технически талантлив, а с другой — потому что он очень быстр. Он может взять мяч на расстоянии 70 метров от ворот, пройти нескольких защитников и забить. Но самое главное для меня это то, что он как игрок очень серьезен. У него есть план карьеры, и он не пожертвует им ради денег. Именно он выбирал свой будущий клуб, а не наоборот".



Пепе замечательно смотрится на полной скорости, регулярно принимая мяч за пределами штрафной и оставляя за спиной защитников, но у него есть и ряд недостатков, связанных с прямолинейностью его игры. Микаэль Фур, комментатор клубного телеканала "Лилля": "Он любит пространство, и когда оно перед ним, он способен его чудесно использовать. Он способен очень быстро передвигать мяч вперед. Я считаю, что он также принимает хорошие решения по ходу игры. Когда он должен играть индивидуально, он делает это, но если нужно отдать мяч, он отдаст. Также он не стесняется оказывать помощь обороне, если это необходимо".



"В "Лилле" у нас было немало очень хороших игроков. Эден Азар — выше всех, а вот Пепе я поставлю на один уровень с Жервиньо. Я не нахожу Пепе менее сильным, чем Лукас Моура, но Николя еще нужно подтвердить свой уровень в Премьер-Лиге".



У футбольного аналитика Сэма Тига есть свои опасения: "Пепе будет в Премьер-Лиге или очень хорош или очень плох. Несмотря на то, что многие его голы и его движения на поле очень похожи, ясно то, что он делает это очень хорошо. У него есть свой стиль, и в нем он похож на Арьена Роббена и Мохамеда Салаха — двух игроков, которые также играют достаточно предсказуемо, но оппоненты все равно не могут их остановить, хоть все маневры их хорошо известны всем".



Когда Пепе был юным игроком, он казался достаточно техничным, но, по словам Филиппа Леклерка, спортивного директора его первого клуба "Пуатье", многих скаутов профессиональных клубов отпугивало телосложение Николя — он был худым и высоким, что немного странно для вингера. "С детства он был гибким игроком с длинными ногами. Вы могли видеть, что у него хорошая техника, но он просто не соответствовал критериям поиска, которые были заложены у скаутов профессиональных клубов".



"Также у него было немного ветреное отношение к игре и тренировкам. Люди думали, что он нестабилен и ленив в определенных ситуациях. Проблема Нико была в том, что на том уровне ему все давалось просто — потому он время от времени и расслаблялся. Но как только он попал во взрослый футбол, то осознал, что одного таланта, чтобы пробиться там, будет мало. Я предполагал, что так случится, так как он на самом деле — очень неглупый малый".



Сейчас у Пепе есть новый вызов — стать видным игроком в самой быстрой и атлетичной футбольной лиге мира в клубе, который испытывает проблемы с самоидентификацией в Премьер-Лиге в последние годы. Но по какой-то причине Николя выбрал для себя именно "Арсенал", хоть имел варианты и с "Наполи", "Манчестер Юнайтед", "Барселоной", "Пари Сен-Жермен". Вероятно, на "Эмирейтс" он видит себя гармонично в тройке Пепе-Лакасетт-Обамеянг с множеством другим франкоговорящих игроков, да и с игровой практикой в "Арсенале" у Пепе проблем не будет.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru