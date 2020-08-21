Рохо близок к переходу в "Фенербахче"

Маркос Рохо Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо находится на пороге перехода в "Фенербахче".

На днях главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер заявил, что с приходом Харри Магуайра у него образовался избыток центральных защитников, и Рохо видится кандидатом номер один на отъезд с "Олд Траффорд".

И хотя владельцы клуба с "Олд Траффорд" заблокировали переход Рохо в "Эвертон", Маркос все еще может покинуть "Юнайтед" до закрытия трансферного окна в Европе 2 сентября.

Как утверждает Daily Mirror, спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли уже достиг договоренности с "дьяволами" насчет аренды 29-летнего аргентинца на сезон 2019/20.

Издание сообщает, что сделка "очень близка". Сыграв только шесть матчей за весь прошлый сезон, Рохо едва ли откажется от командировки в Турцию.


Метки Манчестер Юнайтед, Рохо, Фенербахче

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2019 06:00

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