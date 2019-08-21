Адриан: "Сказочный Ван Дейк заслуживает "Золотой мяч"

Голкипер "Ливерпуля" Адриан считает, что его партнер по команде Виргил Ван Дейк полностью заслуживает "Золотой мяч".

В прошлом сезоне Ван Дейк помог "Ливерпулю" выиграть Лигу Чемпионов и обновить свой рекорд по очкам в Премьер-Лиге, а также был признан Игроком Года в английском первенстве.



Теперь голландский защитник считается фаворитом на главную индивидуальную награду в футболе, и Адриан, лишь в этом месяце присоединившийся к "красным", убежден, что Ван Дейк, которого он сравнивает с Серхио Рамосом из "Реала", достоин "Золотого мяча".



"Мне очень сложно сравнить Виргила и Серхио. На мой взгляд, они являются двумя лучшими центральными защитниками в мире, и они могли бы составить безупречную связку в любой команде".



"Думаю, любой голкипер в мире чувствовал бы себя спокойно, когда перед ним находится такого рода защитник. Мне довелось тренироваться с Серхио в национальной команде. Он номер один в раздевалке и за ее пределами".



"Что я могу сказать о Виргиле, и так уже хорошо известно. Он игрок сказочного уровня. Он первоклассный центральный защитник".



"Говорят, что он является кандидатом на "Золотой мяч". На мой взгляд, он его полностью заслуживает. В Премьер-Лиге непросто быть защитником, а он демонстрирует сказочный уровень", — сообщил Адриан AS.