Сын Кроенке рассказал, что "Арсенал" решил тратить после финала Лиги Европы
Джош Кроенке, сын владельца "Арсенала" Стэна Кроенке, рассказал, в какой момент его клуб решил, что поведет агрессивную трансферную кампанию этим летом.
Как известно, этим летом "канониры" потратили больше всех в Премьер-Лиге, в том числе обновив свой трансферный рекорд покупкой вингера Николя Пепе из "Лилля" за 72 миллиона фунтов.
Кто-то мог увидеть в этом реакцию на открытое письмо фанатов с жесточайшей критикой владельца клуба, однако Кроенке-младший это отрицает.
"Я бы сказал, что ты как клуб далеко не уйдешь, если будет реагировать и совершать рекордные приобретения, основываясь на мнении публики. Этим летом мы не были реактивны — мы были проактивны".
"Мы частично переосмыслили свою трансферную стратегию на это лето из-за вторых 45 минут финала Лиги Европы против "Челси".
"Возвращаясь из Баку, еще в самолете и затем весь следующий день я говорил нашим директорам и Унаи Эмери: "Давайте будем агрессивны и попробуем сделать, что возможно".
"По возвращении в Баку мы не были в таком уж сильном положении, но я думаю, мы все равно застигли врасплох некоторых людей, доказав, что у "Арсенала" по-прежнему есть своя аура", — сообщил Джош BBC.
20.08.2019 23:00
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