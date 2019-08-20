Сын Кроенке рассказал, что "Арсенал" решил тратить после финала Лиги Европы

Джош и Стэн Кроенке Джош Кроенке, сын владельца "Арсенала" Стэна Кроенке, рассказал, в какой момент его клуб решил, что поведет агрессивную трансферную кампанию этим летом.

Как известно, этим летом "канониры" потратили больше всех в Премьер-Лиге, в том числе обновив свой трансферный рекорд покупкой вингера Николя Пепе из "Лилля" за 72 миллиона фунтов.

Кто-то мог увидеть в этом реакцию на открытое письмо фанатов с жесточайшей критикой владельца клуба, однако Кроенке-младший это отрицает.

"Я бы сказал, что ты как клуб далеко не уйдешь, если будет реагировать и совершать рекордные приобретения, основываясь на мнении публики. Этим летом мы не были реактивны — мы были проактивны".

"Мы частично переосмыслили свою трансферную стратегию на это лето из-за вторых 45 минут финала Лиги Европы против "Челси".

"Возвращаясь из Баку, еще в самолете и затем весь следующий день я говорил нашим директорам и Унаи Эмери: "Давайте будем агрессивны и попробуем сделать, что возможно".

"По возвращении в Баку мы не были в таком уж сильном положении, но я думаю, мы все равно застигли врасплох некоторых людей, доказав, что у "Арсенала" по-прежнему есть своя аура", — сообщил Джош BBC.


Метки Арсенал, Кроенке

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2019 23:00

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  1. klementino 20.08.2019 23:29 # klementino
    Сын Кроенке рассказал,что арсенкал команда без яиц

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  2. mancunia-planet 20.08.2019 23:08 # mancunia-planet
    Удивили своей агрессией, просто звери
    Теперь следующий раз закупка через 10 лет

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  3. gunars 20.08.2019 23:02 # gunars
    наконец то за ум взялись, это радует

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