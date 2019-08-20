"Арсенал" не отпустил Торрейру в "Милан"

Агент полузащитника Лукаса Торрейры рассказал, что "Арсенал" заблокировал продажу его клиента в "Милан" этим летом.

Согласно слухам, Торрейра стал одной из главных трансферных целей "Милана" после того, как на тренерский мостик "россонери" заступил Марко Джампаоло — бывший наставник Лукаса по "Сампдории".



По словам агента, 23-летний уругваец действительно помышлял об уходе из "Арсенала" после всего одного сезона, однако "канониры" отказались вести переговоры с "Миланом".



"Такая возможность была. Джампаоло в сердце Лукаса. Однако "Арсенал" сказал, что не собирается продавать парня. Лукаса это устроило, а клуб доволен Лукасом. Лукас остался и будет сражаться в футболке "Арсенала".



"Милан" есть "Милан", они всегда будут важной командой, даже если сегодня у них проблемы экономического характера", — сообщил агент Пабло Бентакур TMW.