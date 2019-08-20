"Арсенал" не отпустил Торрейру в "Милан"
Агент полузащитника Лукаса Торрейры рассказал, что "Арсенал" заблокировал продажу его клиента в "Милан" этим летом.
Согласно слухам, Торрейра стал одной из главных трансферных целей "Милана" после того, как на тренерский мостик "россонери" заступил Марко Джампаоло — бывший наставник Лукаса по "Сампдории".
По словам агента, 23-летний уругваец действительно помышлял об уходе из "Арсенала" после всего одного сезона, однако "канониры" отказались вести переговоры с "Миланом".
"Такая возможность была. Джампаоло в сердце Лукаса. Однако "Арсенал" сказал, что не собирается продавать парня. Лукаса это устроило, а клуб доволен Лукасом. Лукас остался и будет сражаться в футболке "Арсенала".
"Милан" есть "Милан", они всегда будут важной командой, даже если сегодня у них проблемы экономического характера", — сообщил агент Пабло Бентакур TMW.
20.08.2019 22:00
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Послали нахер газидиса
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Такой топчик самим нужен)
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