Клопп: "Может быть, уйду на пенсию через три года!"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не исключает, что завершит карьеру в 2022 году, когда истекает его контракт.

Согласно слухам, владельцы "Ливерпуля" выразили желание наградить Клоппа новым контрактом на улучшенных условиях сразу после победы в финале Лиги Чемпионов 1 июня.



С тех пор Юрген уже не раз заявил, что не хочет с этим спешить, а оставшиеся три года по действующему соглашению — и так большой срок. Немецкий тренер даже допускает сценарий, при котором он уйдет на пенсию в 2022.



"Я надеюсь продолжать делать то, что делаю, но я не знаю, что может произойти через два или три года".



"Может быть, я уйду на пенсию! Не факт, что так и будет, но если будет, не удивляйтесь", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.