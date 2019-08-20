Клопп: "Может быть, уйду на пенсию через три года!"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не исключает, что завершит карьеру в 2022 году, когда истекает его контракт.
Согласно слухам, владельцы "Ливерпуля" выразили желание наградить Клоппа новым контрактом на улучшенных условиях сразу после победы в финале Лиги Чемпионов 1 июня.
С тех пор Юрген уже не раз заявил, что не хочет с этим спешить, а оставшиеся три года по действующему соглашению — и так большой срок. Немецкий тренер даже допускает сценарий, при котором он уйдет на пенсию в 2022.
"Я надеюсь продолжать делать то, что делаю, но я не знаю, что может произойти через два или три года".
"Может быть, я уйду на пенсию! Не факт, что так и будет, но если будет, не удивляйтесь", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
20.08.2019 21:00
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