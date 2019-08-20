Кэхилл жалеет, что Лэмпард не пришел в "Челси" раньше
Защитник "Кристал Пэлас" Гари Кэхилл пошутил, что его уход из "Челси" был преждевременным.
Совершенно не поладив с Маурицио Сарри, предшественником Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера "синих", Кэхилл еще в начале мая объявил, что покинет "Стэмфорд Бридж" по окончании сезона.
С тех пор лондонцы успели расстаться с Сарри и назначить Лэмпарда, с которым Кэхилл несколько сезонов делил раздевалку. Гари же свое слово сдержал и ушел и "Челси", о чем слегка жалеет.
"Жаль, что Лэмпарда не было в "Челси" в прошлом сезоне, когда там еще был я".
"Нет, я только шучу. Было бы интересно поработать под его руководством, особенно когда ты поиграл вместе с ним и знаешь, каков он. Это был бы очень интересный опыт".
"Мне было грустно покидать "Челси", но всему однажды приходит конец", — сообщил Кэхилл talkSPORT.
20.08.2019 20:00
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