Кэхилл жалеет, что Лэмпард не пришел в "Челси" раньше

Защитник "Кристал Пэлас" Гари Кэхилл пошутил, что его уход из "Челси" был преждевременным.

Совершенно не поладив с Маурицио Сарри, предшественником Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера "синих", Кэхилл еще в начале мая объявил, что покинет "Стэмфорд Бридж" по окончании сезона.



С тех пор лондонцы успели расстаться с Сарри и назначить Лэмпарда, с которым Кэхилл несколько сезонов делил раздевалку. Гари же свое слово сдержал и ушел и "Челси", о чем слегка жалеет.



"Жаль, что Лэмпарда не было в "Челси" в прошлом сезоне, когда там еще был я".



"Нет, я только шучу. Было бы интересно поработать под его руководством, особенно когда ты поиграл вместе с ним и знаешь, каков он. Это был бы очень интересный опыт".



"Мне было грустно покидать "Челси", но всему однажды приходит конец", — сообщил Кэхилл talkSPORT.