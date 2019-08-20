Гиггз: "Рэшфорд должен был отобрать мяч у Погба"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз раскритиковал Маркуса Рэшфорда за то, что нападающий "красных дьяволов" не потребовал себе мяч после заработанного Полем Погба пенальти в матче против "Вулверхэмптона".

Накануне вечером Погба совершил свой четвертый промах в 12 попытках исполнить пенальти за "Юнайтед" в Премьер-Лиге. Из-за этой осечки "дьяволы" были вынуждены довольствоваться ничьей 1:1.



Всего лишь неделей ранее Рэшфорд реализовал 11-метровый против "Челси", и Гиггз считает что Маркус должен был исполнить стандарт и сейчас.



"Рэшфорд — это центральный нападающий, который забил гол, забил пенальти в первом матче лиги. В следующем матче твоя команда получает еще один пенальти, и ты должен был потребовать его исполнить".



"У Погба далеко не лучшая статистика по реализации пенальти. Он не забивает каждый свой пенальти. Мне интересно, если Харри Магуайр или Виктор Линделеф заработают пенальти, они тоже сами будут бить?"



"Я был удивлен. Я не был удивлен, что к мячу подошел Поль Погба, потому что это внушающий оптимизм игрок. Я просто был удивлен, что тот, кто забил пенальти в предыдущем матче, не исполнил его в следующем".



"Если бы Маркус промахнулся, это был бы другой разговор. Ну, а так мы говорил, почему Маркус не бил, а бил Погба".



"Следовало бить Маркусу. Это странно, потому что перед матчем обычно определяется штатный пенальтист, и логично предположить, что это Маркус после гола на прошлой неделе".



"Если бы я подошел к Рууду Ван Нистелрою, он бы просто сказал мне: "Назад!" И спрятал бы мяч под футболку. У него невозможно было забрать мяч", — сообщил Гиггз Optus Sport.