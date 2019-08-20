Хадсон-Одои возобновил тренировки

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои приступил к тренировкам после травмы ахилла.

Напомним, свое повреждение 18-летний игрок сборной Англии получил в матче Премьер-Лиги против "Бернли" в апреле. Каллуму даже потребовалась операция по восстановлению ахилла.



Оригинальный прогноз докторов гласил, что в августе Хадсон Одои сможет вернуться на тренировочное поле — так оно и вышло.



Таким образом, если все пойдет по плану и дальше, то уже в сентябре Каллум, забивший пять голов и отдавший пять результативных передач в 28 матчах прошлого сезона, сможет сыграть за первую команду.