Салах счастлив в "Ливерпуле"
Нападающий Мохамед Салах заявил, что счастлив в "Ливерпуле", а также рассказал о своем отношении к системе VAR.
На протяжении последнего времени пресса неустанно спекулирует насчет будущего Салаха, а эксперт Sky Sports Гари Невилл даже изрек пророчество о том, что Мохамед покинет "Ливерпуль" в ближайшие 12 месяцев. Однако сам игрок никуда не собирается.
"Я счастлив в "Ливерпуле". Я счастлив в городе — я люблю фанатов, а они любят меня. Я счастлив в клубе", — сообщил Салах CNN.
Также 27-летний египтянин высказался насчет горячей для английского футбола темы — темы VAR.
"Какую выгоду я вижу от VAR? Будет больше пенальти для меня — вот увидите", — добавил Салах.
20.08.2019 17:15
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Мо красава, поджёг пердаки однозначно таким ответом про Вар))
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