Салах счастлив в "Ливерпуле"

Мохамед Салах Нападающий Мохамед Салах заявил, что счастлив в "Ливерпуле", а также рассказал о своем отношении к системе VAR.

На протяжении последнего времени пресса неустанно спекулирует насчет будущего Салаха, а эксперт Sky Sports Гари Невилл даже изрек пророчество о том, что Мохамед покинет "Ливерпуль" в ближайшие 12 месяцев. Однако сам игрок никуда не собирается.

"Я счастлив в "Ливерпуле". Я счастлив в городе — я люблю фанатов, а они любят меня. Я счастлив в клубе", — сообщил Салах CNN.

Также 27-летний египтянин высказался насчет горячей для английского футбола темы — темы VAR.

"Какую выгоду я вижу от VAR? Будет больше пенальти для меня — вот увидите", — добавил Салах.


Метки VAR, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2019 17:15

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  1. scauzer11 20.08.2019 17:30 # scauzer11
    Мо красава, поджёг пердаки однозначно таким ответом про Вар))

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  2. moneymaker 20.08.2019 17:29 # moneymaker
    т е л 0 3
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