Салах счастлив в "Ливерпуле"

Нападающий Мохамед Салах заявил, что счастлив в "Ливерпуле", а также рассказал о своем отношении к системе VAR.

На протяжении последнего времени пресса неустанно спекулирует насчет будущего Салаха, а эксперт Sky Sports Гари Невилл даже изрек пророчество о том, что Мохамед покинет "Ливерпуль" в ближайшие 12 месяцев. Однако сам игрок никуда не собирается.



"Я счастлив в "Ливерпуле". Я счастлив в городе — я люблю фанатов, а они любят меня. Я счастлив в клубе", — сообщил Салах CNN.



Также 27-летний египтянин высказался насчет горячей для английского футбола темы — темы VAR.



"Какую выгоду я вижу от VAR? Будет больше пенальти для меня — вот увидите", — добавил Салах.