Каррагер и Невилл знают, как отобрать титул у "Сити"

Эксперты Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл считают, что неважная игра при стандартных положениях может оставить "Манчестер Сити" без титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Начав защиту титула с победы 0:5 над "Вест Хэмом", во втором туре нового сезона "горожане" были вынуждены довольствоваться домашней ничьей 2:2 против "Тоттенхэма", хотя доминировали над соперником не меньше.



Свой второй гол от "шпор" "Сити" пропустил после того, как Лукас Моура откликнулся на подачу углового, и Каррагер видит в этом "ахиллесову пяту" действующего чемпиона.



"Другие команды должны почувствовать воодушевление от того, что у "Сити" есть некоторые проблемы при стандартах, и это было видно не только в минувший уикенд".



"Команды вроде "Тоттенхэма" используют это. Эта та область, которая видится их ахиллесовой пятой. Проблемой для их соперников становится заработать сам угловой, потому что они так хороши", — сообщил Каррагер в эфире.



Точку зрения коллеги поддержал и Невилл, связав плохую оборонительную игру при стандартах с низким ростом "горожан".



"В субботу я увидел команду, которая создала два момента и оба использовала. Если "Сити" суждено проиграть титул в этом сезоне, то таких матчей, где их сопернику удается оседлать удачу и использовать все свои моменты, должно быть больше".



"Должно быть Маурисио Почеттино думает после матча: "Как нам удалось сыграть вничью?" А Пеп Гвардиола не может поверить, что остался без победы".



"Но иногда, если ты начнешь заканчивать вничью матчи, которые не должен заканчивать вничью, это придаст некоторый оптимизм другим командам".



"Как я уже говорил, "Сити" был гораздо лучше. Но они низкие. Угловые — это та область, где другие команды могут создавать проблемы для их голкипера", — поведал Невилл.