Почеттино отказался обменять Эриксена на Дибалу

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отказался от обмена своего полузащитника Кристиана Эриксена на нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу.

Напомним, сейчас у Эриксена идет заключительный год по действующему контракту, а это означает, что уже следующим летом "шпоры" могут лишиться ведущего игрока безо всякой компенсации.



В момент, когда "Ювентус" выступил с инициативой произвести обмен Эриксена на Дибалу, Почеттино отказался сесть за стол переговоров, поскольку все еще надеялся склонить Кристиана к новой сделке.



Однако Эриксен, как утверждает Daily Mail, по-прежнему видит свое будущее на стороне и все еще рассчитывает перейти в европейский гранд — пускай ему придется подождать почти год для этого.



Также сообщается, что "Ювентус" и "Барселона" являются фаворитами в борьбе за Эриксена, который уже в январе сможет заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежный клубов.